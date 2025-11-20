Зеленський уже зустрівся з посланцями Трампа з Пентагону, - джерело

Чутки про "мирний план" США

Нагадаємо, вчора низка західних ЗМІ з посиланням на власні джерела написали про те, що чиновники США і Росії розробили "план завершення війни" в Україні.

За неофіційною інформацією, у його створенні брав участь посланник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Такий план нібито складається з 28 пунктів і фактично передбачає капітуляцію України. Зокрема, від України вимагають, щоб вона відмовилася від Донбасу, половини чисельності своєї армії і не тільки.

Reuters писало, що американський "мирний план" у Києві має представити делегація США, яку очолить міністр армії США Ден Дрісколл.

Також "мирний план" учора, 19 листопада, у Туреччині хотів обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським спецпредставник президента США Стів Віткофф. Але, за інформацією Axios, переговори не відбулися, оскільки глава української держави приїхав до Туреччини з планом, який був розроблений спільно з європейськими союзниками.

Зеленський на тлі чуток про план США підкреслив, що Україна готова працювати в будь-яких змістовних форматах, щоб припинити війну з Росією.