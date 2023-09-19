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Зеленский встретился с Нетаньяху в Нью-Йорке

Фото: Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время своей поездки в Нью-Йорк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

При встрече они обменялись рукопожатиями, после чего Зеленский заметил, что вместе с Нетаньяху прибыла большая команда.

С началом полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, Израиль заявил о своем нейтралитете. Тем не менее, страна помогает нам в гуманитарных вопросах, хотя отказывается предоставлять оружие и оборонное вооружение, в частности системы ПВО.

Больше о позиции Израиля относительно войны в Украине вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

Визит Зеленского в США

Сегодня Зеленский прибыл в США, чтобы поучаствовать в дебатах 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это его первый визит в Генассамблею ООН с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Подробнее о визите в Вашингтон читайте в материале РБК-Украина " Зеленский снова в США. Чего ждать от поездки и вернется ли он с ATACMS ".

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Владимир ЗеленскийНетаньяхуИзраиль