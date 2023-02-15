Израиль расширит гуманитарную помощь Украине, - глава МИД
В Украине находится большая еврейская община, которая сегодня стоит бок о бок со всем украинским народом, поэтому Израиль и мировое еврейское сообщество будут продолжать поддерживать евреев Украины в это время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Эли Коэна во время Kyiv Jewish Forum.
"Мы будем расширять гуманитарную помощь Украине", - сообщил министр.
Он отметил, что еврейская община жила в Украине на протяжении веков, и сегодня евреи Украины переживают тяжелый период вместе со всем украинским народом. Одновременно война вынудила многих украинских евреев стать беженцами.
По данным главы МИД, с начала войны в Израиль решили эмигрировать более 15 тысяч украинских евреев.
"Ворота государства Израиль всегда будут открыты для любого еврея, который захочет иммигрировать в Израиль из Украины или любой другой страны мира", - добавил Коэн.
Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.
Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.
Президент Израиля пообещал поддержку народу Украины в войне с Россией.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время форума заявил, что рассчитывает на участие Израиля в формуле мира по Украине.
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