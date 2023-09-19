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Зеленський зустрівся з Нетаньяху в Нью-Йорку

Фото: Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення зустрівся з перм'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху під час своєї поїздки в Нью-Йорк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

При зустрічі вони обмінялись рукостисканнями, після чого Зеленський зауважив, що разом з Нетаньяху прибула велика команда. 

З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України, Ізраїль заявив про свій нейтралітет. Тим не менш, країна допомагає нам у гуманітарних питаннях, хоч й відмовляється надавати зброю та оборонне озброєння, зокрема системи ППО.

Більше про позицію Ізраїлю щодо війни в Україні ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Візит Зеленського до США

Сьогодні Зеленський прибув до США, щоб взяти участь в дебатах 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Зазначимо, що це його перший візит в Генасамблею ООН з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Детальніше про візит до Вашингтону читайте в матеріалі РБК-Україна "Зеленський знову в США. Чого чекати від поїздки та чи повернеться він з ATACMS".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ЗеленськийНетаньяхуІзраїль