Зеленский выступает на Генассамблее ООН: трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на дебатах 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это его первый визит на ГА ООН после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ГА ООН.

Чему посвящены дебаты 78-й Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке стартовала 78 сессия Генассамблеи ООН, на которую соберутся лидеры 140 стран, чтобы обсудить главные мировые проблемы.

Заявленная тема нынешних дебатов - восстановление доверия и глобальной солидарности: ускорение действий повестки дня до 2030 года и его целей устойчивого развития для обеспечения мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель намекал, что одной из ключевых тем дебатов, конечно же, будет война России против Украины.

В прошлом году Зеленский не присутствовал физически на заседании Генассамблеи из-за вторжения российских оккупантов в Украину. А в этом году среди выступающих на ГА ООН не будет российского диктатора Владимира Путина.

О чем планировал говорить Зеленский

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк накануне анонсировал, что Зеленский, выступая в ООН, будет говорить о необходимости скорейшей победы над Россией.

Также, по словам Подоляка, украинский президент подчеркнул, что "окончание войны можно ускорить, если будет достаточное количество оружия для Украины".

А заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в августе рассказывал, что речь Зеленского будет посвящена формуле мира, созданию специального трибунала и компенсационному механизму возмещения ущерба, нанесенного войной.

Какие еще планы у Зеленского в США

Помимо выступления на дебатах Генассамблеи ООН украинский президент планирует ряд двусторонних встреч. В частности, уже были анонсированы переговоры с польским президентом Анджеем Дудой и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Однако важнейшей двусторонней встречей станут запланированные на 21 сентября переговоры с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Ожидается, что лидеры государств будут говорить о предоставлении нового вооружения и продолжении военной и финансовой поддержки Украины.

Также Зеленский намерен встретиться с сенаторами США. Эта встреча состоится в тот момент, когда американский Конгресс рассматривает выделение новых средств в помощь Украине.

Подробнее о визите в Вашингтон читайте в материале РБК-Украина "Зеленский снова в США. Чего ждать от поездки и вернется ли он с ATACMS".

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