Зеленский встретился с Науседой в Нью-Йорке: обсуждали экспорт украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Одной из главных тем стал экспорт украинского зерна.

Об этом заявил глава литовского государства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Науседа рассказал, что он также провел переговоры и с президентом Польши Анджеем Дудой. Он отметил, что на встречах с украинским и польским лидерами обсудил облегчение процедур транспортировки зерна через Польшу и увеличении транзита через Литву.

Он также отреагировал на заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Варшава прекращает передавать оружие Украине.

"Ради общей, главной цели - защиты Европы от агрессивной, экспансионистской политики России - разногласия между Украиной и Польшей должны быть разрешены как можно скорее. Место Польши в оказании поддержки уникально. Необходимо найти решения, так как дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным", - отметил Науседа.

По его словам, сейчас речь идет не о безопасности отдельных стран, а о безопасности всего региона и даже континента. Поэтому только совместными усилиями можно противостоять опасности внешних угроз.

Обновлено 16:49

Пресс-секретарь президента Украиный Сергей Никифоров в комментарии РБК-Украина уточнил, что встречи Зеленского с Дудой в США не было.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что Зеленский, Дуда и Науседа провели переговоры в Нью-Йорке.

Конфликт между Польшей и Украиной

Напомним, Польша 15 сентября решила продлить запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии отменить такие меры.

В ответ Киев начал подачу иска во Всемирную торговую организацию.

При этом президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Польша подрывает солидарность политическим театром. Варшава после этого вызвала посла Украины в Министерство иностранных дел.

Но уже сегодня государства договорились найти решение по экспорту украинской агропродукции.