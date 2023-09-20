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Польша больше не передает оружие Украине, потому что сама вооружается, - Моравецкий

Среда 20 сентября 2023 23:21
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Польша больше не передает оружие Украине, потому что сама вооружается, - Моравецкий Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Польши перестало предоставлять военную помощь Украине для отражения полномасштабного вторжения РФ. Такое решение Варшавы связано с усилиями по вооружению собственной армии.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter (X).

Как отметил польский чиновник, Польша понимает ситуацию, в которой находится Украина, дающая отпор российской широкомасштабной военной агрессии.

При этом Варшава также заявляет, что правительство страны также модернизует польские Вооруженные силы.

"Украина защищается от жестокого нападения России, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы защитим нашу страну. Мы больше не передаем оружие в Украину, потому что сейчас вооружаем Польшу", - написал Моравецкий.

Поддержка Украины со стороны Польши и "зерновой конфликт"

Польша стала активно помогать Украине с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Такая поддержка включала как вооружение, так и гуманитарные вопросы, а также - политические.

Так, Польша приняла у себя более миллиона беженцев из Украины. Также Варшава лидирует в призывах к партнерам по НАТО направить Украине больше помощи с вооружением.

Нужно отметить, что в декабре прошлого года премьер Польши Моравецкий заявил, что Варшава продолжит оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией и в 2023 году.

Напомним также, что недавно Польша подписала "рамочный контракт" с Европейским оборонным агентством (EDA) на совместные закупки 155-мм боеприпасов для Украины.

Вчера польский президент Анджей Дуда подчеркнул, что поддержка Украины странами Запада в защите от широкомасштабной военной агрессии РФ имеет глобально значимые последствия, и призвал страны-союзники продолжать помогать украинской стороне.

Обратим внимание, что нынешнее заявление главы польского правительства о том, что помощь с вооружением Украине Варшава больше не оказывает, прозвучало на фоне конфликтной ситуации между странами из-за продления запрета Польшей на импорт украинского зерна.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 сентября заявил, что страны договорятся о решении конфликта на фоне разногласий по импорту зерна, и при этом поддержка со стороны Варшавы продолжится.

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