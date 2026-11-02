Армия РФ использовала режим тишины в Олешках для обустройства позиций, - Генштаб
Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области для гуманитарной миссии в Олешках. В то же время армия России использовала это время для обустройства своих позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ в Telegram.
"В рамках введенного режима прекращения огня для гуманитарной операции в Олешках подразделения Сил обороны Украины обеспечили соблюдение режима тишины и действовали исключительно в пределах достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.
Как результат, перемирие позволило доставить гуманитарные грузы, а украинцы и украинки, изъявившие желание уехать из Олешек, смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию.
В то же время в Генштабе отметили, что враг использовал эту гуманитарную паузу "для обустройства своих позиций".
"За время режима тишины зафиксирована ротация российских подразделений, укрепление позиций, расширение антидроновых средств на дорогах и наращивание логистики, в том числе подвоз боеприпасов", - резюмировали в ведомстве.
Перемирие в Олешках
Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец вчера поздно сообщил, что режим прекращения огня в районе Олешек, который действовал с 27 октября по 1 ноября включительно - официально завершился.
В то ж время он анонсировал, что украинская сторона работает с российской в вопросе проработки возможности продолжения подобных гуманитарных шагов. Лубинец подчеркнул, что важно сохранить этот механизм взаимодействия.
Также мы писали, что после реализации гуманитарной миссии первая леди США Мелания Трамп заявила, что этот шаг дает надежду на установление устойчивого мира между Украиной и Россией.
Кроме того, она выразила надежду, что миссия в Олешках станет отправной точкой на пути миру между Украиной и Россией.