Зеленський зустрівся з Науседою у Нью-Йорку: обговорювали експорт українського зерна

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою. Однією з головних тем став експорт українського зерна.

Про це заявив глава литовської держави, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Науседа розповів, що він також провів переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Він зазначив, що на зустрічах з українським та польським лідерами обговорив полегшення процедур транспортування зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву.

Він також відреагував на заяву польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Варшава припиняє передавати зброю Україні.

"Заради загальної, головної мети - захисту Європи від агресивної, експансіоністської політики Росії - розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше. Місце Польщі у наданні підтримки унікальне. Необхідно знайти рішення, оскільки подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним", - зазначив Науседа.

За його словами, зараз йдеться не про безпеку окремих країн, а про безпеку всього регіону і навіть континенту. Тому лише спільними зусиллями можна протистояти небезпеці зовнішніх загроз.

Оновлено 16:49

Прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі РБК-Україна уточнив, що зустрічі Зеленського з Дудою в США не було.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що Зеленський, Дуда і Науседа провели переговори в Нью-Йорку.

Конфлікт між Польщею та Україною

Нагадаємо, Польща 15 вересня вирішила продовжити заборону імпорту зерна з України, незважаючи на рішення Єврокомісії скасувати такі заходи.

У відповідь Київ розпочав подання позову до Світової організації торгівлі.

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що Польща підриває солідарність політичним театром. Варшава після цього викликала посла України до Міністерства закордонних справ.

Але вже сьогодні держави домовилися знайти рішення щодо експорту української агропродукції.