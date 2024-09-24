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Зеленский встретился с Моди: о чем говорили

Вторник 24 сентября 2024 03:30
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Зеленский встретился с Моди: о чем говорили Фото: президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди (president.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Глава государства поблагодарил Индию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский и Моди обсудили реализацию сотрудничества по направлениям, о которых договорились во время визита премьера Индии в Киев месяц назад. Речь шла об активизации торгово-экономического и оборонного сотрудничества, привлечении Индии к послевоенному восстановлению, а также взаимодействию в областях образования, науки и культуры.

Отдельное внимание во время встречи было уделено усилению взаимодействия на международных площадках, в частности в рамках ООН и G20, а также реализации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира.

Моди в Киеве

Напомним, Индия приняла участие в Саммите мира, но не подписала коммюнике.

Зеленский на встрече с Моди в Киеве приветствовал такое участие Индии и предложил ей провести следующий саммит. Однако для этого необходимо, чтобы Нью-Дели присоединился к коммюнике первого саммита, состоявшегося в Швейцарии.

По итогам визита Моди в Украину стороны приняли совместное заявление.

Недавно посол Украины в Индии Александр Полищук заявил, что Украина считает, что Индия должна играть более активную роль в прекращении войны России против Украины. Киев хочет, чтобы Индия была модератором переговоров.

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