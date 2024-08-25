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Зеленский предложил Индии провести саммит мира, но есть условие

Воскресенье 25 августа 2024 15:06
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Зеленский предложил Индии провести саммит мира, но есть условие Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский предложил Индии провести следующий саммит мира. Однако для этого необходимо, чтобы Нью-Дели присоединился к коммюнике первого саммита, который состоялся в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства индийским СМИ.

"Что касается саммита мира. Я действительно считаю, что второй саммит мира должен быть в одной из стран Глобального юга. Мы очень открыты. Я вам скажу, что есть такие страны, как Саудовская Аравия, Катар, Турция, с которыми мы ведем переговоры относительно второго саммита мира", - заявил он.

Зеленский заявил, что поделился идеей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы провести саммит мира в Индии.

"Это самая большая в мире демократия. Но я хочу быть откровенным. Это касается не только Индии, но и любого государства, которое положительно будет относиться к проведению второго саммита", - добавил он.

Президент отметил, что Украина не сможет провести саммит в государстве, которое не присоединилось к коммюнике саммита мира.

"Мы не сможем провести саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к коммюнике саммита. Я думаю, вы это понимаете. Никто ни на кого не давит, но это логично", - подчеркнул он.

Саммит мира

Этим летом Украина при поддержке партнеров провела первый саммит мира, на который представители России приглашены не были. Участники обсудили формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Украине рассчитывают, что в случае участия России во втором саммите мира ему будет представлен мирный план, который Киев намерен разработать совместно с другими государствами.

Подробности о подготовке ко второму саммиту мира, дате и месту промежуточных встреч можно узнать в материале РБК-Украина.

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