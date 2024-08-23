Зеленский и Моди договорились о встрече группы по военно-техническому сотрудничеству

Украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили с совместным заявлением. В частности политики договорились о проведении второго заседания совместной рабочей группы по вопросам военно-технического сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Договоренности о политических отношениях

В ходе встречи оба лидера выразили взаимную заинтересованность в работе над повышением уровня двусторонних отношений от всеобъемлющего партнерства до стратегического партнерства в будущем.

Чиновники подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию двусторонних связей во благо народов обеих стран на основе взаимного доверия, уважения и открытости.

Более того, Зеленский и Моде отметили устойчивую и положительную траекторию двусторонних связей для укрепления взаимопонимания, доверия и сотрудничества.

Обеспечение продолжительного мира

Чиновники подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству в соблюдении принципов международного права, включая Устав ООН, таких, как уважение к территориальной целостности и суверенитету государств. Они согласились с необходимостью более тесного двустороннего диалога по этому вопросу.

В то же время, индийская сторона подтвердила свою принципиальную позицию и направленность на мирное урегулирование путем диалога и дипломатии, в рамках которых Индия приняла участие в Саммите мира. Зеленский приветствовал такое участие Индии и отметил важность участия Индии на высоком уровне в следующем Саммите мира.

Более того, украинская сторона подчеркнула, что Совместное коммюнике об основах мира, принятое на Саммите мира, может служить основой для дальнейших усилий по установлению справедливого мира на основе диалога, дипломатии и международного права.

Лидеры Украины и Индии также высоко оценили усилия по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, включая украинскую гуманитарную зерновую инициативу. Была отмечена важность бесперебойной и беспрепятственной поставки сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, особенно в Азии и Африке.

Экономическое, научное и техническое сотрудничество

Моде и Зеленский обсудили усиление сотрудничества в таких областях, как

торговля и коммерция,

сельское хозяйство,

фармацевтика,

оборона,

образование,

наука и технологии,

культура,

инфраструктура предоставления цифровых общественных услуг,

промышленность,

производство,

"зеленая" энергетика.

Оба лидера отметили важность Межправительственной украинско-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству в содействии ориентированному на будущее и более прочному экономическому партнерству между двумя странами.

Чиновники также отметили важность упрощения условий ведения бизнеса для взаимной экономической деятельности и инвестиций наряду с устранением любых препятствий для расширения торговли и коммерции между Украиной и Индией.

Оборонное сотрудничество

Отмечая важность оборонного сотрудничества между Индией и Украиной, Зеленский и Моде договорились продолжать работать над содействием укреплению отношений между оборонными структурами обеих стран, в частности путем сотрудничества и партнерства в сфере производства в Индии и сотрудничества в новых отраслях.

В частности, стороны договорились о проведении в ближайшее время в Индии 2-го заседания совместной украинско-индийской рабочей группы по вопросам военно-технического сотрудничества, созданного в соответствии с соглашением об оборонном сотрудничестве 2012 года.

Культурные и межчеловеческие связи

Признавая ключевую роль, которую играют культурные и межчеловеческие связи в крепкой дружбе между Украиной и Индией, стороны приветствовали подписание двусторонней Программы культурного сотрудничества и решения о проведении фестивалей культуры в Украине и Индии.

Стороны также договорились изучить возможность взаимного открытия филиалов высшего образования для удовлетворения образовательных потребностей граждан обеих стран.

В то же время обе стороны призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН, чтобы она отражала современные мировые реалии и стала более репрезентативной, действенной и эффективной в решении вопросов международного мира и безопасности.

Украина подтвердила свою поддержку постоянного членства Индии в реформированном и расширенном Совете Безопасности ООН.

Тем временем индийская сторона выразила надежду на присоединение Украины к Международному солнечному альянсу.

В конце премьер-министр Индии поблагодарил Зеленского за гостеприимство, предоставленное ему и его делегации во время визита, и пригласил его посетить Индию по взаимно удобному случаю.