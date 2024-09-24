Зеленський зустрівся з Моді: про що говорили

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував Індії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Зеленський і Моді обговорили реалізацію співпраці в напрямах, про які домовилися під час візиту прем’єра Індії до Києва місяць тому. Тоді йшлося про активізацію торговельно-економічного та оборонного співробітництва, залучення Індії до повоєнної відбудови, а також взаємодію в галузях освіти, науки та культури. Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема в межах ООН та G20, а також реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру.