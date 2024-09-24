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Зеленський зустрівся з Моді: про що говорили

Вівторок 24 вересня 2024 03:30
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Зеленський зустрівся з Моді: про що говорили Фото: президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді (president.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував Індії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Зеленський і Моді обговорили реалізацію співпраці в напрямах, про які домовилися під час візиту прем’єра Індії до Києва місяць тому. Тоді йшлося про активізацію торговельно-економічного та оборонного співробітництва, залучення Індії до повоєнної відбудови, а також взаємодію в галузях освіти, науки та культури.

Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема в межах ООН та G20, а також реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру.

Моді у Києві

Нагадаємо, Індія взяла участь у Саміті миру, але не підписала комюніке.

Зеленський на зустрічі з Моді у Києві привітав таку участь Індії та запропонував їй провести наступний саміт. Однак для цього необхідно, щоб Нью-Делі приєднався до комюніке першого саміту, що відбувся у Швейцарії.

За підсумками візиту Моді до України сторони ухвалили спільну заяву.

Нещодавно посол України в Індії Олександр Поліщук заявив, що Україна вважає, що Індія повинна відігравати активнішу роль у припиненні війни Росії проти України. Київ хоче, щоб Індія була модератором переговорів.

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