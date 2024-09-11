ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с Россией, - посол

Нью-Дели, Среда 11 сентября 2024 13:23
UA EN RU
Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с Россией, - посол Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина считает, что Индия должна играть более активную роль в прекращении войны России против Украины. Киев хочет, чтобы Индия была модератором переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Индии Александра Полищука, которого Bloomberg.

По его словам, Индия должна играть более активную роль в прекращении войны в Украине, если хочет получить постоянное место в Совбезе ООН.

Посол заявил, что Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с Россией и использовала свои связи с Москвой, чтобы убедить присоединиться к мирным переговорам. Как отметил дипломат, Украина предложила Индии провести второй саммит мира до ноября 2024 года, но пока неясно, согласится ли Нью-Дели.

Полищук добавил, что Индия не должна довольствоваться тем, что играет "почтальон, который передает сообщения между Украиной и Россией", а должна "играть более надежную роль".

Отношение Индии к войне

Напомним, в июле премьер-министр Индии Нарендра Моди побывал в России и встретился с диктатором Владимиром Путиным. Перед Днем независимости Украины, 23 августа, Моди посетил Киев.

Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и сделал несколько заявлений о войне. В частности, премьер заявил о готовности Индии сыграть большую роль в мирных переговорах. Детальнее визита Моди в Украину - в нашем материале.

Также на днях стало известно о визите советника по национальной безопасности премьер-министра Индии в Москву. По данным СМИ, он там обсудит мирные усилия по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Индия Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: первые подробности визита
Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: первые подробности визита
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление