Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с Россией, - посол
Украина считает, что Индия должна играть более активную роль в прекращении войны России против Украины. Киев хочет, чтобы Индия была модератором переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Индии Александра Полищука, которого Bloomberg.
По его словам, Индия должна играть более активную роль в прекращении войны в Украине, если хочет получить постоянное место в Совбезе ООН.
Посол заявил, что Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с Россией и использовала свои связи с Москвой, чтобы убедить присоединиться к мирным переговорам. Как отметил дипломат, Украина предложила Индии провести второй саммит мира до ноября 2024 года, но пока неясно, согласится ли Нью-Дели.
Полищук добавил, что Индия не должна довольствоваться тем, что играет "почтальон, который передает сообщения между Украиной и Россией", а должна "играть более надежную роль".
Отношение Индии к войне
Напомним, в июле премьер-министр Индии Нарендра Моди побывал в России и встретился с диктатором Владимиром Путиным. Перед Днем независимости Украины, 23 августа, Моди посетил Киев.
Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и сделал несколько заявлений о войне. В частности, премьер заявил о готовности Индии сыграть большую роль в мирных переговорах. Детальнее визита Моди в Украину - в нашем материале.
Также на днях стало известно о визите советника по национальной безопасности премьер-министра Индии в Москву. По данным СМИ, он там обсудит мирные усилия по Украине.
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