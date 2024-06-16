ua en ru
Вс, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему не все участники саммита мира поддержали коммюнике: объяснение ОП

Швейцария, Воскресенье 16 июня 2024 22:46
UA EN RU
Почему не все участники саммита мира поддержали коммюнике: объяснение ОП Фото: почему не все участники поддержали коммюнике саммита мира (Офис президента Украины)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ряд стран, присутствовавших на саммите мира в Швейцарии, не поддержали совместное итоговое коммюнике. Причины для этого могли быть разными.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Различные причины у каждой страны. Где-то это (поддержка коммюнике - ред.) требует соответствующих процедур. В одной из стран для этого нужно решение парламента. В определенных странах были представители такого уровня, которые не могли принимать такое решение, например, министры иностранных дел. Они по возвращению должны обратиться к руководству своих государств", - пояснил представитель ОП.

В то же время Жовква напомнил, что итоговое коммюнике открыто. А это значит, что любая страна может его поддержать, даже если не участвовала в саммите мира.

Саммит мира в Швейцарии

В воскресенье, 16 июня, в Швейцарии завершился двухдневный инаугурационный саммит мира. По итогам саммита было опубликовано совместное коммюнике, поддержанное подавляющим большинством участников саммита.

Среди тех, кто не поддержал коммюнике, - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

А о том, что было в тексте самого коммюнике саммита мира, - читайте по ссылке.

Кроме того, РБК-Украина собрало все главные заявления, озвученные на саммите мира в Швейцарии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Саммит мира
NEWS
О мире в Украине и месседжах для РФ. Главные заявления саммита в Швейцарии
О мире в Украине и месседжах для РФ. Главные заявления саммита в Швейцарии
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом