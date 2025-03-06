Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе

"Зеленский сейчас проводит встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном", - сказал Никифоров.

Визит Зеленского в Брюссель

Напомним, сегодня Зеленский находится с визитом в Брюсселе. Там он должен принять участие в спецзаседании Европейского Совета и проведет ряд встреч.

Ранее Никифоров сообщал, что сначала состоится встреча Зеленского с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Затем запланирована встреча с председателем Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Саммит ЕС

Стоит напомнить, что сегодня, 6 в Брюсселе пройдет специальный саммит лидеров стран ЕС. Заседание будет посвящено европейской обороне и Украине, в нем примет участие и Зеленский.

По словам Зеленского, Украина и Европа подготовят план для устойчивого мира. По словам президента, это произойдет в ближайшее время.

Также стоит напомнить, что Зеленский отреагировал на высказывания французского коллеги Эммануэля Макрона, которые тот сделал 5 марта во время обращения к нации. В своей речи лидер Франции, среди прочего, затронул тему российско-украинской войны и отверг "хрупкое перемирие" для Украины.

Кроме этого мы писали, что Великобритания и Франция вместе с Украиной будут работать над планом по Украине. Затем его представят президенту США Дональду Трампу.

На фоне этого Daily Mail сообщил, что якобы Макрон и Стармер готовы посетить Вашингтон с Зеленским для презентации мирного плана. Однако впоследствии пресс-секретарь французского правительства Софи Примас заявила, что такая возможность рассматривается, но пока конкретных планов нет.