В Офисе президента раскрыли программу визита Зеленского в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, посетит Брюссель. Он примет участие в спецзаседании Европейского Совета и проведет ряд встреч.

Как передает РБК-Украина , об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, сначала состоится встреча Зеленского с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Затем запланирована встреча с главой Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

После этого президент Украины примет участие в специальном заседании Европейского Совета в Брюсселе.

Ожидается, что Владимир Зеленский выступит на специальном заседании Европейского Совета.

Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокером, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также аудиенция с королем Бельгии Филиппом.