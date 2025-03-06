ua en ru
Чт, 06 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Офисе президента раскрыли программу визита Зеленского в Брюссель

Брюссель, Четверг 06 марта 2025 08:43
UA EN RU
В Офисе президента раскрыли программу визита Зеленского в Брюссель Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, посетит Брюссель. Он примет участие в спецзаседании Европейского Совета и проведет ряд встреч.

Как передает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, сначала состоится встреча Зеленского с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Затем запланирована встреча с главой Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

После этого президент Украины примет участие в специальном заседании Европейского Совета в Брюсселе.

Ожидается, что Владимир Зеленский выступит на специальном заседании Европейского Совета.

Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокером, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также аудиенция с королем Бельгии Филиппом.

Саммит ЕС

Напомним, сегодня, 6 марта, в Брюсселе состоится специальный саммит лидеров стран ЕС. Он будет посвящен европейской обороне и Украине. Как известно, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в спецзаседании Европейского Совета.

Ранее Зеленский сообщал, что Украина и Европа подготовят план для устойчивого мира. По словам президента, это произойдет в ближайшее время.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Великобритания и Франция вместе с Украиной будут работать над планом по Украине. Затем его представят президенту США Дональду Трампу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Евросоюз Брюссель Саммит ЕС
NEWS
Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв и раненых снова возросло
Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв и раненых снова возросло
DAILY
Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ