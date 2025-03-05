Макрон и Стармер готовы посетить США с Зеленским для презентации мирного плана, - Daily Mail

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в США вместе с президентом Владимиром Зеленским. Они могут представить мирный план.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

По данным источников издания, Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить президенту США Дональду Трампу единый фронт по мирному плану.

В частности, дипломатические источники Daily Mail подтвердили, что прекращение огня может начаться с прекращения воздушных и морских бомбардировок с обеих сторон. Источник сообщил, что большую часть вреда пока наносят российские воздушные беспилотники и ракеты.

"В случае успеха обе стороны перейдут к прекращению огня на суше, которое, по словам источника, будет "труднее проверить и легче сорвать", - пишет Daily Mail.

В частности, Стармер надеется убедить Трампа гарантировать безопасность "поддержку" со стороны США, которая бы позволила Британии, Франции и другим членам формирующейся "коалиции желающих" отправить свои войска для поддержания мира в Украине, не опасаясь немедленного нападения со стороны российских сил.

США запретили Британии делиться с Украиной данными разведки

В то же время Daily Mail пишет о том, что США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, полученными из Вашингтона.

После того, как Трамп приостановил военную помощь Украине все разведывательные службы и военные учреждения Великобритании получили приказ, который прямо запрещает передачу разведывательных данных, полученных в США.

Запрет затрагивает такие учреждения, как британское Главное управление разведки (GCHQ), шпионские агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны.

Ссора Зеленского и Трампа

28 февраля президент Владимир Зеленский посетил США, где во время конференции с Дональдом Трампом и вице-президентом Ди Вэнсом возникла перепалка. Государственный секретарь Марко Рубио обвинил Зеленского в срыве усилий по мирным переговорам. Также во время визита планировалось подписать соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых, которое предусматривало создание инвестиционного фонда. Однако из-за конфликта это не произошло.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Позже Трамп заявил, что соглашение все еще может быть реализовано, поскольку оно выгодно для Вашингтона. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон продолжает работать над мирным планом для Украины, в частности предлагая временное перемирие на один месяц.

В то же время Зеленский заявил, что Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира. А также призвал к перемирию в небе, на море и в энергетике.

Вчера Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он приветствовал "непоколебимую преданность украинского лидера обеспечению мира".