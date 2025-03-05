Во Франции подтвердили, что Макрон с Зеленским и Стармером может посетить Вашингтон
Президент Франции Эммануэль Макрон с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Британии Киром Стармером могут посетить Вашингтон. Во Франции подтвердили, что такая возможность рассматривается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера французского правительства Софи Примас, которую цитирует The Guardian.
Выступая после еженедельного заседания правительства, спикер заявила журналистам, что не будет опережать сегодняшнее обращение Макрона к гражданам. Но она добавила, что поездка президента Франции с Зеленским и Стармером в США рассматривается.
"Рассматривается возможность того, что президент Макрон может вернуться в Вашингтон с президентом Зеленским и его британским коллегой", - сказала Примас.
Позже ей задали уточняющий вопрос об ожидаемых сроках визита и о том, кому принадлежит эта идея. Спикер ответила, что не владеет информацией, но ожидает, что это произойдет "в ближайшем будущем".
Спикер правительства добавила, что, по ее мнению, эта встреча будет французской инициативой.
Позже представитель Елисейского дворца заявил, что пока нет никаких планов по поводу визита Макрона в Вашингтон. Именно президентский офис Макрона в Елисейском дворце занимается его международной повесткой дня и внешнеполитическими вопросами.
Ссора Трампа и Зеленского
Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом. Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка.
Зеленский после этого досрочно покинул Белый дом. Трамп обвинил президента Украины в том, что он якобы не готов к миру.
Зеленский после Вашингтона прибыл в Лондон. Там состоялся саммит по Украине. По результатам переговоров стало известно, что Британия и Франция вместе с Украиной будут работать над планом по Украине. Затем его представят президенту США Дональду Трампу.
Британский таблоид Daily Mail сообщил, что якобы Макрон и Стармер готовы посетить Вашингтон с Зеленским для презентации мирного плана.
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