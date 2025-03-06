Зеленский поблагодарил Макрона за "четкое видение": Мир не может означать капитуляцию

Война России против Украины не должна завершиться успехом для страны-агрессора и означать капитуляцию со стороны государства, которое подверглось нападению. Справедливый мир должен быть подкреплен, в частности, долгосрочными гарантиями безопасности для Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Twitter- аккаунте (X).

Глава государства отреагировал на высказывания французского коллеги Эммануэля Макрона, которые тот сделал 5 марта во время обращения к нации. В своей речи лидер Франции, среди прочего, затронул тему российско-украинской войны и отверг "хрупкое перемирие" для Украины.

"Благодарен Эммануэлю Макрону за его четкое видение и наши совместные усилия для достижения мира. Мир должен быть настоящим, а не просто словом: он не может означать капитуляцию или распад Украины", - написал Зеленский.

Украинский президент также подчеркнул, что такой мир должен быть "справедливым, надежным и длительным".

По убеждению Зеленского, этого можно достичь "только при условии прочных и долгосрочных гарантий безопасности для Украины, Европы и всего мира".

Также президент Украины выразил благодарность всем государствам-партенрам за поддержку. И добавил, что скоро начнется совместная работа над шагами к миру.

"Мы глубоко ценим лидерство и усилия каждого, кто поддерживает Украину и укрепляет обороноспособность Европы. С нетерпением ждем совместной работы над шагами к миру в ближайшие дни", - говорится в публикации Зеленского.

Что сказал Макрон о мире/перемирии в Украине

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмануэль Макрон выступил против "слишком хрупкого" перемирия в Украине. Он подчеркнул, что "путь к миру не может проходить через отказ от поддержки Украины".

Французский лидер убежден, что если страна "может вторгнуться к своему соседу в Европе и остаться безнаказанной, никто не может быть уверенным в безопасности".

Также он заявил, что РФ угрожает не только украинцам, но и всей Европе, что российский диктатор Владимир Путин "нарушает наши границы, чтобы устранять оппонентов и манипулировать выборами".

Добавим, Макрон также рассказал, что Франция запланировала встречу начальников штабов стран, которые готовы отправить свой контингент в Украину. Она состоится на следующей неделе.

Мирный план для Украины

4 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира.

Ранее Зеленский очертил первые возможные шаги к урегулированию конфликта: освобождение пленных, немедленное перемирие в небе - запрет ракет, дальнобойных дронов и атак на гражданскую инфраструктуру, а также прекращение боевых действий на море, если РФ сделает то же самое.

Перед этим западные СМИ писали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмануэль Макрон усилили усилия двух европейских государств объединить идеи относительно мирного плана, который сначала предусматривал бы короткое перемирие, но впоследствии содержал бы более широкие гарантии безопасности.

5 марта информагентство Reuters сообщило, что Европейские лидеры стремятся "за несколько дней" создать мирный план для Украины.

В тот же день президент Зеленский заявил, что Украина и Европа готовят план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира, и что он будет готов в ближайшее время.