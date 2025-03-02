Стармер анонсировал подготовку плана по Украине, который представят Трампу
Великобритания и Франция, возможно, с другими странами, будут работать над планом по Украине. После этого согласованный план представят США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Британии Кира Стармера, которого цитирует The Guardian.
Стармер заявил, что после обсуждений с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном была достигнута договоренность о том, что Британия вместе с Францией и, "возможно, одной или двумя другими странами" будут работать с Украиной над "планом прекращения боевых действий".
По его словам, согласованный план будет представлен США.
"Я думаю, что мы сделали шаг в правильном направлении", - заявил Стармер журналистам.
Премьер Британии считает, что президент США Дональд Трамп "хочет видеть прочный мир в Украине", несмотря на его риторику и отношение к Зеленскому.
Как отмечают британские СМИ, под длительным миром Стармер подразумевает "защитный механизм США", а также гарантии безопасности, предоставленные европейскими странами, и сильную Украину с оборонными возможностями, чтобы противостоять российскому вторжению.
Спор Трампа и Зеленского
Напомним, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Ожидалось, что Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых.
Однако во время общения между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла словесная перепалка из-за войны в Украине. Впоследствии президент Украины досрочно уехал из Белого дома.
В свою очередь Трамп обвинил Зеленского в том, что тот якобы не готов к миру, а хочет воевать.
После этого премьер Британии Кир Стармер созвонился с Трампом и Зеленским. По данным СМИ, он пытался спасти подписание соглашения, но не удалось.
Сегодня, 2 марта, в Лондоне пройдет саммит по Украине, на нем будет присутствовать президент Владимира Зеленский.
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