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Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира, - Зеленский

Киев, Вторник 04 марта 2025 20:17
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Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина и Европа разрабатывают план действий для достижения устойчивого мира. Он будет готов в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X.

По словам Зеленского, он провел хороший телефонный разговор с премьером Хорватии Андреем Пленковичем. Президент рассказал о саммите в Лондоне - темах повестки дня и решениями.

Глава украинского государства подчеркнул, что для Украины важно, чтобы те, кто не участвовал в саммите, были проинформированы.

"Работаем над планом действий, который приблизит нас к устойчивому миру и гарантиям безопасности. Это должно быть скоординированное видение реально всей Европы, всех партнеров. Документ будет готов в ближайшее время. Мы поделимся им с каждым союзником. Справедливый, честный мир является нашей общей целью", - добавил Зеленский.

Он поблагодарил хорватский народ за поддержку Украины.

Саммит в Лондоне

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на выходных участвовал в неформальном саммите, который состоялся в Лондоне. В ходе мероприятия лидеры ряда стран НАТО обсудили завершение войны России против Украины.

После саммита премьер Британии Кир Стармер заявил о том, что Европа намерена сотрудничать с США до тех пор, пока не будет разработан совместный план по завершению войны.

Детально о саммите - в материале РБК-Украина.

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