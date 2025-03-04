Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира, - Зеленский

Украина и Европа разрабатывают план действий для достижения устойчивого мира. Он будет готов в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X .

По словам Зеленского, он провел хороший телефонный разговор с премьером Хорватии Андреем Пленковичем. Президент рассказал о саммите в Лондоне - темах повестки дня и решениями.

Глава украинского государства подчеркнул, что для Украины важно, чтобы те, кто не участвовал в саммите, были проинформированы.

"Работаем над планом действий, который приблизит нас к устойчивому миру и гарантиям безопасности. Это должно быть скоординированное видение реально всей Европы, всех партнеров. Документ будет готов в ближайшее время. Мы поделимся им с каждым союзником. Справедливый, честный мир является нашей общей целью", - добавил Зеленский.

Он поблагодарил хорватский народ за поддержку Украины.