Зеленский встретился с Келлогом в Киеве: первые детали

По словам Зеленского, он с Келлогом обсудил разные векторы сотрудничества для достижения реального мира и гарантирования безопасности Украине.

Сотрудничество Украины и США

В частности, стороны подняли вопрос отдельных проектов в рамках инициативы PURL (покупки американского оружия за счет стран Европы) на финансирование и покупку систем ПВО Patriot, а также сильных двусторонных соглашений насчет общего производства дронов и оружия. Президент выразил надежду на позитивную реакцию США на такие инициативы.



Отдельно обсуждался вопрос давления на россиян и шагов, которые можно предпринять в тарифно-санкционной политике, чтобы провести встречу на уровне лидеров как можно быстрее и закончить войну. Трехсторонний формат является наиболее эффективным.

Возвращение украинских детей

Также, по словам Зеленского, он обсудил с Келлогом вопрос возвращения похищенных Россией украинских детей,международное сотрудничество на этом треке и условия, в которых находятся дети.

Смерть Кирка

Глава украинского государства выразил американскому народу сочувствие в связи с убийством правого активиста Чарли Кирка и поблагодарил президента США Дональда Трампа за сочувствие и реакцию на убийство в США украинки Ирины Заруцкой, которое произошло в Северной Каролине.

"Важно, чтобы справедливость торжествовала каждый раз, когда насилие пытается одержать верх", - подчеркнул президент.

Подготовка к Генассамблее ООН

Зеленский рассказал, что еще одной темой стали запланированные мероприятия на время проведения 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-йорке, координация между Украиной и США и работа в рамках "коалиции решительных".