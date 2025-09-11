Келлог прибыл с визитом в Киев, - источник

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог прибыл в Украину. Он находится с визитом в Киеве.

Как рассказал источник, специальный представитель президента США по вопросам Украины находится в Киеве.

Напомним, как писало ранее CNN, генерал Кит Келлог запланировал поездку в Польшу по поручению президента США Дональда Трампа. Оттуда он планировал отправиться в Украину.

Однако, когда он направлялся в Польшу, в ночь на 10 сентября, в польское воздушное пространство вторглись десятки российских дронов.

Следует заметить, что это будет не первый визит Келлога в Украину. До этого спецпредставитель президента США посещал Киев в День независимости, 24 августа. Тогда он принял участие в торжественных мероприятиях, молитвенном завтраке и встретился с украинским руководством. В общей сложности его визит длился несколько дней.

Перед этим Келлог приезжал в Киев в июле. Его поездки запоминаются тем, что российские террористы не прибегают к массированным атакам по столице, пока американский генерал там находится.