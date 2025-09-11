Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві: перші деталі

За словами Зеленського, він із Келлогом обговорив різні вектори співпраці задля досягнення реального миру та гарантування безпеки Україні.

Співпраця України та США

Зокрема, сторони порушили питання окремих проєктів у межах ініціативи PURL (купівлі американської зброї коштом країн Європи) на фінансування і купівлю систем ППО Patriot, а також сильних двосторонніх угод щодо спільного виробництва дронів і зброї. Президент висловив надію на позитивну реакцію США на такі ініціативи.



Окремо обговорювалося питання тиску на росіян і кроків, які можна зробити в тарифно-санкційній політиці, щоб провести зустріч на рівні лідерів якнайшвидше і закінчити війну. Тристоронній формат є найбільш ефективним.

Повернення українських дітей

Також, за словами Зеленського, він обговорив із Келлогом питання повернення викрадених Росією українських дітей, міжнародне співробітництво на цьому треку та умови, в яких перебувають діти.

Смерть Кірка

Голова української держави висловив американському народові співчуття у зв'язку з убивством правого активіста Чарлі Кірка і подякував президенту США Дональду Трампу за співчуття і реакцію на вбивство у США українки Ірини Заруцької, що сталося в Північній Кароліні.

"Важливо, щоб справедливість тріумфувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору", - наголосив президент.

Підготовка до Генасамблеї ООН

Зеленський розповів, що ще однією темою стали заплановані заходи на час проведення 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-йорку, координація між Україною та США і робота в рамках "коаліції рішучих".