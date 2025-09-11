UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві: перші деталі

Фото: президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Кіт Келлог (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який перебуває з візитом у Києві. Сторони, зокрема, обговорили закупівлю Patriot для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Facebook.

За словами Зеленського, він із Келлогом обговорив різні вектори співпраці задля досягнення реального миру та гарантування безпеки Україні.

Співпраця України та США

Зокрема, сторони порушили питання окремих проєктів у межах ініціативи PURL (купівлі американської зброї коштом країн Європи) на фінансування і купівлю систем ППО Patriot, а також сильних двосторонніх угод щодо спільного виробництва дронів і зброї. Президент висловив надію на позитивну реакцію США на такі ініціативи.

Окремо обговорювалося питання тиску на росіян і кроків, які можна зробити в тарифно-санкційній політиці, щоб провести зустріч на рівні лідерів якнайшвидше і закінчити війну. Тристоронній формат є найбільш ефективним.

Повернення українських дітей

Також, за словами Зеленського, він обговорив із Келлогом питання повернення викрадених Росією українських дітей, міжнародне співробітництво на цьому треку та умови, в яких перебувають діти.

Смерть Кірка

Голова української держави висловив американському народові співчуття у зв'язку з убивством правого активіста Чарлі Кірка і подякував президенту США Дональду Трампу за співчуття і реакцію на вбивство у США українки Ірини Заруцької, що сталося в Північній Кароліні.

"Важливо, щоб справедливість тріумфувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору", - наголосив президент.

Підготовка до Генасамблеї ООН

Зеленський розповів, що ще однією темою стали заплановані заходи на час проведення 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-йорку, координація між Україною та США і робота в рамках "коаліції рішучих".

Візит Келлога

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, вдень джерела РБК-Україна повідомили, що спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до України.

Дорогою в Україну він мав відвідати Польщу за дорученням президента США Дональда Трампа. За даними CNN, коли Келлог прямував до Польщі, країну атакували російські дрони.

