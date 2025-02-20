Зеленский встретился с Келлогом
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
По данным корреспондента, по запросу американской стороны формат - протокольная встреча (официальная встреча, которая проводится в соответствии с дипломатическим или деловым этикетом).
Фото: встреча Зеленского и Келлога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Более подробных деталей насчет встречи Зеленского и Келлога пока нет.
Визит Келлога в Киев
Напомним, вчера, 19 февраля, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог начал свой визит в Киев.
Келлог за день успел встретиться с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями разведок и специальных служб.
Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, перед встречей с Келлогом он провел ряд встреч и совещаний с военным командованием, разведкой и министрами.
Также глава украинского государства отмечал, что он бы хотел поехать с Келлогом на фронт, чтобы спецпредставитель американского лидера смог увидеть реалии войны и имел больше деталей.
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