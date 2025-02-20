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Зеленский встретился с Келлогом

Киев, Четверг 20 февраля 2025 16:52
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Зеленский встретился с Келлогом Фото: президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Кит Келлог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Виталий Носач

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По данным корреспондента, по запросу американской стороны формат - протокольная встреча (официальная встреча, которая проводится в соответствии с дипломатическим или деловым этикетом).

Фото: встреча Зеленского и Келлога (Виталий Носач, РБК-Украина)

Более подробных деталей насчет встречи Зеленского и Келлога пока нет.

Визит Келлога в Киев

Напомним, вчера, 19 февраля, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог начал свой визит в Киев.

Келлог за день успел встретиться с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями разведок и специальных служб.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, перед встречей с Келлогом он провел ряд встреч и совещаний с военным командованием, разведкой и министрами.

Также глава украинского государства отмечал, что он бы хотел поехать с Келлогом на фронт, чтобы спецпредставитель американского лидера смог увидеть реалии войны и имел больше деталей.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Кит Келлог
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