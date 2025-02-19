Келлог встретился с Сырским, разведкой и спецслужбами. Завтра переговоры с Зеленским
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сегодня прибыл в Украину. Завтра состоится его встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
Президент Украины сообщил, что провел ряд встреч и совещаний с военным командованием, разведкой и министрами для подготовки к переговорам с представителем президента США.
Он отметил, что Келлог уже прибыл в Киев и встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями разведок и специальных служб, а также с главой Офиса президента Андреем Ермаком.
"На завтра запланирована наша встреча с генералом Келлогом, и для нас очень важно, чтобы встреча и вообще работа с Америкой была конструктивной", - подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что вместе с США и Европой можно достичь более надежного мира, и именно это является целью Украины. Он отметил, что важно, чтобы это стремление было общим с международными партнерами, особенно накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения.
"Накануне уже третьей годовщины начала этой войны - войны, которую мы в Украине хотим закончить с первой же ее секунды. Я уверен, завершим, и надежным миром. И так, чтобы Россия не смогла прийти в Украину еще раз, и чтобы вернулись украинцы из российского плена, и чтобы у Украины было будущее. Это нормальное желание каждой нации", - подчеркнул Зеленский.
Визит Келлога в Украину
Напомним, что утром 19 февраля спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл с визитом в Киев.
РБК-Украина писало, что глава Офиса президента Ермак встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.
Подробнее о визите Келлога в Киев 19 февраля - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.