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Келлог встретился с Сырским, разведкой и спецслужбами. Завтра переговоры с Зеленским

Киев, Среда 19 февраля 2025 21:45
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Келлог встретился с Сырским, разведкой и спецслужбами. Завтра переговоры с Зеленским Фото: спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сегодня прибыл в Украину. Завтра состоится его встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

Президент Украины сообщил, что провел ряд встреч и совещаний с военным командованием, разведкой и министрами для подготовки к переговорам с представителем президента США.

Он отметил, что Келлог уже прибыл в Киев и встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями разведок и специальных служб, а также с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"На завтра запланирована наша встреча с генералом Келлогом, и для нас очень важно, чтобы встреча и вообще работа с Америкой была конструктивной", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что вместе с США и Европой можно достичь более надежного мира, и именно это является целью Украины. Он отметил, что важно, чтобы это стремление было общим с международными партнерами, особенно накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения.

"Накануне уже третьей годовщины начала этой войны - войны, которую мы в Украине хотим закончить с первой же ее секунды. Я уверен, завершим, и надежным миром. И так, чтобы Россия не смогла прийти в Украину еще раз, и чтобы вернулись украинцы из российского плена, и чтобы у Украины было будущее. Это нормальное желание каждой нации", - подчеркнул Зеленский.

Визит Келлога в Украину

Напомним, что утром 19 февраля спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл с визитом в Киев.

РБК-Украина писало, что глава Офиса президента Ермак встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Подробнее о визите Келлога в Киев 19 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

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