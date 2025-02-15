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Зеленский предложил Келлогу поехать на фронт

Мюнхен, Суббота 15 февраля 2025 18:47
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Зеленский предложил Келлогу поехать на фронт Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский выразил намерение поехать на фронт вместе со спецпредставителем США Кит Келлогом. После этого президент надеется на более глубокое понимание ситуации и готовность обсудить следующие шаги.

Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Я бы начал здесь с Келлога, и тогда перейдем к плану. Как я сказал, американской стороне надо больше деталей, больше знаний происходящего, и именно понять реалии. Не под чьим-то влиянием, а самим увидеть это. Сделать все, чтобы найти возможность, время и быть ближе к фронту. Я сказал Келлогу, что поеду с ним на фронт, если он будет готов", - сказал Зеленский.

Он отметил, что для него важно, чтобы Келлог сам увидел ситуацию на фронте в Украине.

"Я хочу, чтобы он имел доклад от военных, чтобы он встретился с (главнокомандующим ВСУ Александром, - ред.) Сырским, может с командирами бригад. И после этого я хочу, чтобы он все это привез (президенту США Дональду, - ред.) Трампу. Показал, рассказал", - отметил президент.

По его мнению, после этого, наверное, стороны будут ближе к пониманию того, как Украина видит это.

"Хотя бы шаги. И после этого я буду готов проговорить эти шаги с Трампом", - сказал он.

Напомним, что ранее специальный посланник президента США Кит Келлог выступил на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 2025. И в частности, взял на себя публичное обязательство за 180 дней задействовать все стороны для завершения войны в Украине.

РБК-Украина собрало главные заявления Келлога.

Заметим, что главные заявления Зеленского собраны в отдельной публикации РБК-Украина.

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