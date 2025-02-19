Кит Келлог в Киеве. Что известно о визите спецпредставителя президента США

Сегодня, 19 февраля, начинается визит Кита Келлога в Киев. Спецпредставитель главы США Дональда Трампа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чиновниками и военными, а также может поехать на фронт.

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На столичном вокзале Келлога встретила посол США в Украине Бриджик Бринк. Спецпредставитель Трампа сделал небольшое заявление.

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии - слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - сказал он.

Главное о визите Кита Келлога в Украину

Специальный посланник лидера США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог отправился в Киев 18 февраля ночным поездом из Польши.

Американский генерал сообщил, что приедет в Киев поездом из Варшавы утром 19 февраля и будет находиться в Украине в течение трех дней. В рамках визита запланирована его встреча с президентом Владимиром Зеленским.

"Что касается поездки в Украину, то поездка еще на стадии завершения, то есть поеду ли я туда, ответ – да. Будет ли у меня возможность встретиться с президентом Зеленским? Ответ – да. Я буду там три дня, и я не впервые буду в Украине", – рассказал спецпредставитель Трампа накануне.

Келлог посетит Украину в рамках своего "европейского турне", которое включало поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности, переговоры со странами НАТО и ЕС.

Его визит анонсировался еще в начале января 2025, до вступления Дональда Трампа в должность президента Штатов, но из-за юридических факторов был отсрочен.

Отметим, Кит Келлог уже приезжал в Украину в 2023 году, но как частное лицо. Во время первого визита он посетил Харьков и другие города, пострадавшие от войны.

Цель поездки

Целью поездки Келлога в Европу и его визита в Украину в Государственном департаменте США назвали продвижение цели президента Трампа относительно прекращения российско-украинской войны и обеспечения "мира силой".

"Специальный посланник президента Келлог настроен на проведение жесткой дипломатии, которая понадобится для достижения целей президента США", – говорится в публикации на сайте ведомства.

В Украине Кит Келлог должен встретиться с представителями власти и гражданами, которые мужественно выдержали почти три года войны, пояснили в Госдепе.

Спецпредставитель Трампа отметил, что во время визита в Киев будет опираться на переговоры вице-президента США Джей Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Келлог назвал эти переговоры "конструктивными".

Напомним, команды Украины и Соединенных Штатов в Мюнхене договорились продолжить работу над документом по экономическому партнерству между странами и обсудили подготовку шагов для завершения войны.

Фото: Кит Келлог отправляется в Европу (x.com/SPE_Kellogg)

Кит Келлог рассказал, что по итогам его визита будет сравнение позиций сторон по достижению мира в Украине. Отдельную информацию предоставит другой представитель главы Белого дома Стивен Виткофф, который присутствовал 18 февраля на переговорах США с РФ в Саудовской Аравии.

По словам Келлога, результаты их поездок с Виткоффом будут обсуждаться с президентом США Дональдом Трампом, и затем будет создана рамка, с которой предстоит работать дальше.

Программа визита

Спецпредставитель президента США не озвучивал детали своего визита в Киев, кроме анонса встречи с Владимиром Зеленским.

В то же время президент Украины рассказал, что Кит Келлог во время поездки может встретиться с военными, дипломатами и представителями Министерства обороны.

Вероятно, состоится встреча американского генерала с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командирами бригад.

Также глава государства заявил, что хочет предложить посланнику Трампа посетить фронт.

Ожидания Украины

Темой обсуждения на встрече Зеленского и Келлога должны стать гарантии безопасности.

Также Владимир Зеленский рассчитывает на углубленное изучение ситуации в Украине американской стороной во время визита Кита Келлога.

"Я хочу, чтобы он изучил все вопросы, детали, чтобы он пообщался прежде всего с нашими военными и дипломатами, чтобы он увидел все на разном уровне", – объяснил Зеленский свое предложение Келлогу посетить линию фронта.

Президент Украины также отметил, что по возвращении Келлога в США может проясниться перспектива его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Позиция Келлога по завершению войны

Еще во время предвыборной кампании Дональда Трампа Кит Келлог стал известен, как автор "мирного плана" будущей администрации Белого дома по завершению войны в Украине. В этом плане речь шла о заморозке конфликта на линии боевого столкновения, возможной отсрочке вступления Украины в НАТО и т.д.

После официального назначения на должность спецпредставителя президента США по Украине и России Келлог заявил, что готов работать для обеспечения мира через силу, отстаивая интересы США.

Также он высказывал мнение, что для завершения войны обеим сторонам придется идти на уступки. Допускал проведение выборов в Украине до конца 2025 года и не исключал ужесточения санкций против РФ в случае отказа от переговоров.

На Мюнхенской конференции по безопасности Кит Келлог публично взял на себя обязательство в течение 180 дней привлечь все стороны к завершению войны в Украине. Он предположил, что прекращение огня и достижение устойчивого мира возможно в течение нескольких месяцев, а не лет.

Также американский генерал заявил, что ни одно мирное соглашение не будет навязано Украине, и что решение будет принимать украинская сторона. По словам Келлога, США выслушают все стороны и будут содействовать гарантиям безопасности для Украины.

В то же время он отметил, что Украина может потерять свои территории в рамках мирного соглашения, но это не обязательно признавать на юридическом уровне.

При подготовке материала использовались заявления спецпредставителя президента США Кита Келлога, заявления президента Украины Владимира Зеленского, информация сайта Государственного департамента США, публикации Reuters, "Интерфакс-Украина".