Зеленський зустрівся з Келлогом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США по Україні та Росії Кітом Келлогом у Києві.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Більш докладних деталей щодо зустрічі Зеленського і Келлога поки немає.

За даними кореспондента, за запитом американської сторони формат - протокольна зустріч (офіційна зустріч, яку проводять відповідно до дипломатичного або ділового етикету).

Візит Келлога до Києва

Нагадаємо, вчора, 19 лютого, спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог розпочав свій візит до Києва.

Келлог за день встиг зустрітися з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також керівниками розвідок та спеціальних служб.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, перед зустріччю з Келлогом він провів низку зустрічей та нарад із військовим командуванням, розвідкою та міністрами.

Також глава української держави зазначав, що він хотів би поїхати з Келлогом на фронт, щоб спецпредставник американського лідера зміг побачити реалії війни і мав більше деталей.

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