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Зеленський зустрівся з Келлогом

Київ, Четвер 20 лютого 2025 16:52
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Зеленський зустрівся з Келлогом Фото: президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Кіт Келлог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Віталій Носач

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США по Україні та Росії Кітом Келлогом у Києві.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За даними кореспондента, за запитом американської сторони формат - протокольна зустріч (офіційна зустріч, яку проводять відповідно до дипломатичного або ділового етикету).

Фото: зустріч Зеленського і Келлога (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більш докладних деталей щодо зустрічі Зеленського і Келлога поки немає.

Візит Келлога до Києва

Нагадаємо, вчора, 19 лютого, спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог розпочав свій візит до Києва.

Келлог за день встиг зустрітися з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також керівниками розвідок та спеціальних служб.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, перед зустріччю з Келлогом він провів низку зустрічей та нарад із військовим командуванням, розвідкою та міністрами.

Також глава української держави зазначав, що він хотів би поїхати з Келлогом на фронт, щоб спецпредставник американського лідера зміг побачити реалії війни і мав більше деталей.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Кіт Келлог
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