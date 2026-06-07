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Зеленский встретится сегодня с Макроном, Стармером и Мерцом, - СМИ

03:30 07.06.2026 Вс
2 мин
Что известно о темах предстоящей встречи?
aimg Эдуард Ткач
Фото: лидеры Германии, Британии, Украины и Франции (Getty Images)

В воскресенье вечером, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьером Британии Киром Стармером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на DPA и Deutsche Welle.

"Как сообщила Даунинг-стрит, в воскресенье украинский лидер посетит Великобританию вместе с президентом Франции и канцлером Германии", - говорится в публикации.

Встреча будет посвящена дальнейшей поддержке Украины. Тем временем Deutsche Welle пишет, что цель лидеров Германии, Франции и Британии - это активизация усилий по прекращению войны РФ против Украины. Стороны планируют обсудить перспективы новых переговоров с Москвой.

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Что известно об этой встрече

Напомним, на днях президент Франции Эммануэль Макрон уже анонсировал, что в ближайшие дни лидеры Франции, Великобритании и Германии проведут встречу с Зеленским.

По данным Bloomberg, встреча предварительно была запланирована на 7 июня, но сообщалось, что график президента Украины мог еще измениться. Но исходя из вышеуказанных публикаций, встреча таки будет.

Новые переговоры станет частью новых усилий в дипломатии, чтобы найти пути завершения войны. Активизация началась после того, как Владимир Зеленский написал диктатору РФ Владимиру Путину открытое письмо, в котором предложил возобновить переговорный процесс.

По оценкам Лондона, Парижа и Берлина - Москву можно подтолкнуть к диалогу на фоне успешных ударов Украины дронами на территории России.

Кроме того, в Bloomberg была информация, что европейские союзники вместе с Украиной разрабатывают стратегию, чтобы привлечь Россию к мирным переговорам до начала зимы.

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