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Европа хочет посадить Путина за стол переговоров до зимы, готовит план, - Bloomberg

22:20 03.06.2026 Ср
3 мин
Три страны Европы разрабатывают новую стратегию завершения войны в Украине
aimg Сергей Козачук
Европа хочет посадить Путина за стол переговоров до зимы, готовит план, - Bloomberg Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Европейские союзники совместно с Киевом разрабатывают стратегию привлечения России к мирным переговорам. Инициатива связана с изменением динамики на поле боя в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Детали европейской инициативы

Как сообщает издание, возможность проведения переговоров с участием обеих сторон обсуждают чиновники трех крупнейших экономик Европы - Германии, Франции и Великобритании. Они уже провели соответствующие консультации с украинскими коллегами.

По информации источников, европейские лидеры видят окно возможностей для того, чтобы посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Этому способствует несколько факторов, в частности то, что переговоры под руководством США пока зашли в тупик, а российские войска несут все большие потери на поле боя.

Кроме того, Украина демонстрирует успехи, нанося эффективные удары беспилотниками глубоко внутри РФ, а в самой Москве появляются первые признаки недовольства войной на самом высоком уровне.

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Цель союзников и позиция Украины

Начав дипломатический трек сейчас, союзники стремятся избежать очередной тяжелой зимы. Они прогнозируют, что Кремль снова попытается усилить атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру, чтобы подорвать моральный дух украинцев.

В то же время инсайдеры отмечают, что европейские страны не будут принуждать Киев к уступкам. Окончательное решение о целесообразности и старте переговоров с Россией будет принимать исключительно президент Украины Владимир Зеленский.

Ожидается, что в ближайшие дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом Эммануэлем Макроном от Франции и канцлером Фридрихом Мерцем от Германии для координации дальнейших шагов.

Как Украина планирует завершить войну до зимы

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату дипломатического завершения войны, в том числе и к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, Киев ищет новые дипломатические пути, поскольку из-за смещения внимания США на другие мировые конфликты процесс привлечения американских переговорщиков существенно затягивается.

В то же время в Офисе президента отмечают реалистичность завершения "горячей фазы" боевых действий уже в ближайшие месяцы. Руководитель ОП Кирилл Буданов подтвердил, что прекращение войны до начала зимы является прямым поручением главы государства, и Украина обладает необходимыми возможностями для реализации этого плана.

Такая дипломатическая активность разворачивается на фоне изменения динамики на поле боя. Российское наступление на фронте существенно замедлилось, а темпы продвижения оккупационных войск упали до самых низких показателей за год.

Силы обороны компенсируют численное превосходство врага технологиями, масштабно поражая дальнобойными БПЛА военные объекты и предприятия ВПК глубоко в тылу Российской Федерации.

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