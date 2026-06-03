Европа хочет посадить Путина за стол переговоров до зимы, готовит план, - Bloomberg
Европейские союзники совместно с Киевом разрабатывают стратегию привлечения России к мирным переговорам. Инициатива связана с изменением динамики на поле боя в пользу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Детали европейской инициативы
Как сообщает издание, возможность проведения переговоров с участием обеих сторон обсуждают чиновники трех крупнейших экономик Европы - Германии, Франции и Великобритании. Они уже провели соответствующие консультации с украинскими коллегами.
По информации источников, европейские лидеры видят окно возможностей для того, чтобы посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Этому способствует несколько факторов, в частности то, что переговоры под руководством США пока зашли в тупик, а российские войска несут все большие потери на поле боя.
Кроме того, Украина демонстрирует успехи, нанося эффективные удары беспилотниками глубоко внутри РФ, а в самой Москве появляются первые признаки недовольства войной на самом высоком уровне.
Цель союзников и позиция Украины
Начав дипломатический трек сейчас, союзники стремятся избежать очередной тяжелой зимы. Они прогнозируют, что Кремль снова попытается усилить атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру, чтобы подорвать моральный дух украинцев.
В то же время инсайдеры отмечают, что европейские страны не будут принуждать Киев к уступкам. Окончательное решение о целесообразности и старте переговоров с Россией будет принимать исключительно президент Украины Владимир Зеленский.
Ожидается, что в ближайшие дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом Эммануэлем Макроном от Франции и канцлером Фридрихом Мерцем от Германии для координации дальнейших шагов.
Как Украина планирует завершить войну до зимы
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату дипломатического завершения войны, в том числе и к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.
По его словам, Киев ищет новые дипломатические пути, поскольку из-за смещения внимания США на другие мировые конфликты процесс привлечения американских переговорщиков существенно затягивается.
В то же время в Офисе президента отмечают реалистичность завершения "горячей фазы" боевых действий уже в ближайшие месяцы. Руководитель ОП Кирилл Буданов подтвердил, что прекращение войны до начала зимы является прямым поручением главы государства, и Украина обладает необходимыми возможностями для реализации этого плана.
Такая дипломатическая активность разворачивается на фоне изменения динамики на поле боя. Российское наступление на фронте существенно замедлилось, а темпы продвижения оккупационных войск упали до самых низких показателей за год.
Силы обороны компенсируют численное превосходство врага технологиями, масштабно поражая дальнобойными БПЛА военные объекты и предприятия ВПК глубоко в тылу Российской Федерации.