Зеленський зустрінеться сьогодні з Макроном, Стармером і Мерцом, - ЗМІ

Що відомо про цю зустріч

Нагадаємо, днями президент Франції Еммануель Макрон уже анонсував, що найближчими днями лідери Франції, Великої Британії та Німеччини проведуть зустріч із Зеленським.

За даними Bloomberg, зустріч попередньо було заплановано на 7 червня, але повідомлялося, що графік президента України міг ще змінитися. Але виходячи з вищевказаних публікацій, зустріч таки буде.

Нові переговори стануть частиною нових зусиль у дипломатії, щоб знайти шляхи завершення війни. Активізація почалася після того, як Володимир Зеленський написав диктатору РФ Володимиру Путіну відкритого листа, в якому запропонував відновити переговорний процес.

За оцінками Лондона, Парижа і Берліна - Москву можна підштовхнути до діалогу на тлі успішних ударів України дронамі на території Росії.

Крім того, у Bloomberg була інформація, що європейські союзники разом з Україною розробляють стратегію, щоб залучити Росію до мирних переговорів до початку зими.