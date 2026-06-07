Зеленський зустрінеться сьогодні з Макроном, Стармером і Мерцом, - ЗМІ

У неділю ввечері, 7 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з французьким колегою Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єром Британії Кіром Стармером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на DPA і Deutsche Welle.
"Як повідомила Даунінг-стріт, у неділю український лідер відвідає Велику Британію разом із президентом Франції та канцлером Німеччини", - ідеться в публікації.
Зустріч буде присвячена подальшій підтримці України. Тим часом Deutsche Welle пише, що мета лідерів Німеччини, Франції та Британії - це активізація зусиль щодо припинення війни РФ проти України. Сторони планують обговорити перспективи нових переговорів з Москвою.
Нагадаємо, днями президент Франції Еммануель Макрон уже анонсував, що найближчими днями лідери Франції, Великої Британії та Німеччини проведуть зустріч із Зеленським.
За даними Bloomberg, зустріч попередньо було заплановано на 7 червня, але повідомлялося, що графік президента України міг ще змінитися. Але виходячи з вищевказаних публікацій, зустріч таки буде.
Нові переговори стануть частиною нових зусиль у дипломатії, щоб знайти шляхи завершення війни. Активізація почалася після того, як Володимир Зеленський написав диктатору РФ Володимиру Путіну відкритого листа, в якому запропонував відновити переговорний процес.
За оцінками Лондона, Парижа і Берліна - Москву можна підштовхнути до діалогу на тлі успішних ударів України дронамі на території Росії.
Крім того, у Bloomberg була інформація, що європейські союзники разом з Україною розробляють стратегію, щоб залучити Росію до мирних переговорів до початку зими.