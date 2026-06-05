Зеленский и три лидера Европы обсудят, как усадить Путина за стол переговоров, - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие дни лидеры Франции, Великобритании и Германии проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Лидеры Великобритании, Франции и Германии готовятся к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным источников, знакомых с подготовкой встречи, она может состояться вечером в воскресенье на территории Великобритании.

При этом собеседники отмечают, что график украинского президента еще может измениться, поэтому сроки проведения переговоров не являются окончательными.

Европа усиливает дипломатическую активность

Предстоящая встреча станет частью новых дипломатических усилий, направленных на поиск путей завершения войны. О намерении провести переговоры с Зеленским ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Кремлем", – сказал он, выступая на саммите ЕС – Западные Балканы в Тивате, Черногория. "Именно европейцы могут помочь".

Новая инициатива после обращения Зеленского

Активизация дипломатических контактов произошла после того, как Владимир Зеленский предложил возобновить переговорный процесс с Владимиром Путиным, направив российскому лидеру открытое письмо.

В Лондоне, Париже и Берлине считают, что существует возможность подтолкнуть Москву к более активному участию в диалоге на фоне успешных украинских операций с применением беспилотников по объектам на территории России.

ЕС готов обсуждать собственную роль

Дополнительным фактором стало замедление переговорного процесса, который ранее продвигался при посредничестве США.

Внимание президента Дональда Трампа в последнее время сосредоточено на событиях вокруг Ирана и ситуации в районе Ормузского пролива.

"У ЕС кто-то должен взять на себя инициативу, а у господина Трампа нет на это времени", – заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью Bloomberg News. "Он слишком занят Ормузским конфликтом, и Европа должна взять на себя роль в прекращении войны".

В то же время внутри Евросоюза нет единой позиции относительно более активного участия блока в новых мирных инициативах. По информации источников, страны Балтии призвали партнеров действовать осторожно, тогда как ряд государств выступил за дополнительное обсуждение возможных шагов.

Отдельные разногласия вызвала идея назначения специального представителя ЕС для контактов с Владимиром Путиным. Некоторые страны поддержали такую инициативу, однако другие предупредили о возможных рисках.

"Это ловушка, в которую Россия хочет, чтобы мы попали, чтобы мы обсуждали, кто с ними разговаривает", – сказала на встрече Кая Каллас, главный дипломат блока. "Они уже выбирают, кто подходит, а кто нет — давайте не попадать в эту ловушку".