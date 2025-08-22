Зеленский о встрече с Путиным: давайте говорить о дате и месте
Украина не хочет выдвигать дополнительных условий для начала диалога с российским диктатором Владимиром Путиным и ожидает согласования конкретной даты и места встречи.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Он отметил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом о трехсторонней встрече, которая нужна.
"Потом у него была связь с российской стороной. Он сказал, давайте сначала сделаем двусторонний трек, и это предложение россиян, он сказал, а потом трехсторонний", - рассказал Зеленский.
Президент добавил, что готов к встрече с Путиным.
"Я не хочу, чтобы мы ставили какие-либо условия, которые потом кто-то будет использовать как преграды к окончанию войны. Поэтому я сказал, мы готовы", - подчеркнул он.
Зеленский добавил, что Украина готова поддержать двустороннюю, а затем и трехстороннюю встречи.
"Если президент Трамп говорит, что именно в таком формате мы можем дальше говорить, мы готовы поддержать двусторонний трек, а затем трехсторонний. Давайте говорить о дате и говорить о месте. Это все, что есть на данный момент у меня", - заявил он.
Встреча Зеленского и Путина
Идея двусторонней встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным появилась после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором на Аляске, а затем принял в Белом доме украинского президента и европейских лидеров.
Сначала рассматривали формат трехсторонних переговоров, однако после саммита в Вашингтоне Трамп предложил, чтобы Зеленский и Путин встретились один на один. По данным СМИ, Кремль предлагал провести переговоры в Москве, но Киев отказался. Белый дом взамен рассматривал вариант Будапешта, впрочем официального подтверждения этого пока нет.
Зеленский отмечает, что встреча возможна только на нейтральной территории - например, в Австрии, Швейцарии или Турции. В России же заявили, что саммит может состояться только после согласования всех ключевых вопросов, и пока стороны к этому еще не приблизились.
Украинский президент убежден: Путин пытается избежать переговоров на уровне лидеров.