Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Зеленский о встрече с Путиным: давайте говорить о дате и месте

Пятница 22 августа 2025 16:25
Зеленский о встрече с Путиным: давайте говорить о дате и месте Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина не хочет выдвигать дополнительных условий для начала диалога с российским диктатором Владимиром Путиным и ожидает согласования конкретной даты и места встречи.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом о трехсторонней встрече, которая нужна.

"Потом у него была связь с российской стороной. Он сказал, давайте сначала сделаем двусторонний трек, и это предложение россиян, он сказал, а потом трехсторонний", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что готов к встрече с Путиным.

"Я не хочу, чтобы мы ставили какие-либо условия, которые потом кто-то будет использовать как преграды к окончанию войны. Поэтому я сказал, мы готовы", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина готова поддержать двустороннюю, а затем и трехстороннюю встречи.

"Если президент Трамп говорит, что именно в таком формате мы можем дальше говорить, мы готовы поддержать двусторонний трек, а затем трехсторонний. Давайте говорить о дате и говорить о месте. Это все, что есть на данный момент у меня", - заявил он.

Встреча Зеленского и Путина

Идея двусторонней встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным появилась после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором на Аляске, а затем принял в Белом доме украинского президента и европейских лидеров.

Сначала рассматривали формат трехсторонних переговоров, однако после саммита в Вашингтоне Трамп предложил, чтобы Зеленский и Путин встретились один на один. По данным СМИ, Кремль предлагал провести переговоры в Москве, но Киев отказался. Белый дом взамен рассматривал вариант Будапешта, впрочем официального подтверждения этого пока нет.

Зеленский отмечает, что встреча возможна только на нейтральной территории - например, в Австрии, Швейцарии или Турции. В России же заявили, что саммит может состояться только после согласования всех ключевых вопросов, и пока стороны к этому еще не приблизились.

Украинский президент убежден: Путин пытается избежать переговоров на уровне лидеров.

Владимир Зеленский Война России против Украины Встреча Зеленского и Путина
