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Зеленский сделал заявление о поставках оружия Украине: нужен новый толчок

Киев, Вторник 26 ноября 2024 19:03
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Зеленский сделал заявление о поставках оружия Украине: нужен новый толчок Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Союзники Украины сейчас передают ей оружие достаточно своевременно. И сейчас в поставках нужен новый толчок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня о ситуации на фронте ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. С ним будет еще один разговор вечером.

Доклад генерала касался ситуации на Покровском и Кураховском направлениях, а также продолжения Курской операции.

Как подчеркнул Зеленский, Украина ценит, что партнеры сейчас реализовывают обещанные пакеты поддержки. Это происходит достаточно своевременно.

"И важно, чтобы объемы того, о чем объявляется, отвечали нашим договоренностям и объективным потребностям. Нужен новый толчок поставке ради обороны. И в декабре должны это обеспечить", - уточнил президент.

Новые пакеты помощи от США

Напомним, США последнее время начали активно объявлять новые пакеты военной помощи Украине. Это объясняется тем, что срок полномочий президента США Джо Байдена и его администрации заканчивается, поэтому они планируют использовать все средства, которые были выделены на помощь Украине, до инаугурации Дональда Трампа.

В частности, 20 ноября Пентагон объявил пакет военной помощи Украине, в который вошло вооружение на 275 млн долларов.

Уже после этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что помощь Украине от США продолжат наращивать.

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