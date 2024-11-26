Зеленский сделал заявление о поставках оружия Украине: нужен новый толчок

Союзники Украины сейчас передают ей оружие достаточно своевременно. И сейчас в поставках нужен новый толчок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня о ситуации на фронте ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. С ним будет еще один разговор вечером.

Доклад генерала касался ситуации на Покровском и Кураховском направлениях, а также продолжения Курской операции.

Как подчеркнул Зеленский, Украина ценит, что партнеры сейчас реализовывают обещанные пакеты поддержки. Это происходит достаточно своевременно.

"И важно, чтобы объемы того, о чем объявляется, отвечали нашим договоренностям и объективным потребностям. Нужен новый толчок поставке ради обороны. И в декабре должны это обеспечить", - уточнил президент.