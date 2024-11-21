США будут и дальше наращивать военную помощь Украине, - Белый дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она напомнила, что президент США Джо Байден еще в сентябре заявлял о планах наращивать военную помощь Украине для обороны от российских оккупантов.

"Вчера мы сделали объявление о следующей помощи, которую мы предоставляем, и мы собираемся продолжать делать это, наращивать эту помощь", - заверила Жан-Пьер.

По ее словам, США хотят убедиться, что украинцы имеют все необходимое на поле боя, чтобы противостоять давлению России.