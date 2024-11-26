Зеленський зробив заяву про постачання зброї Україні: потрібен новий поштовх

Союзники України зараз передають їй зброю досить своєчасно. І зараз у постачаннях потрібен новий поштовх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що сьогодні про ситуацію на фронті йому доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. З ним буде ще одна розмова увечері.

Доповідь генерала стосувалася ситуації на Покровському та Курахівському напрямах, а також продовження Курської операції.

Як наголосив Зеленський, Україна цінує, що партнери зараз реалізовують обіцяні пакети підтримки. Це відбувається досить своєчасно.

"І важливо, щоб обсяги того, про що оголошується, відповідали нашим домовленостям та об'єктивним потребам. Потрібен новий поштовх постачанню заради оборони. І у грудні маємо це забезпечити", - уточнив президент.