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Конец споров: Мадьяр объявил об историческом соглашении, открывающем Украине путь в ЕС

21:22 03.06.2026 Ср
4 мин
Венгерский премьер похвастался, что сделал то, что Орбан не смог за 10 лет
aimg Мария Науменко
Конец споров: Мадьяр объявил об историческом соглашении, открывающем Украине путь в ЕС Фото: премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (Getty Images)
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В Венгрии заявили о достижении договоренности с Украиной по правам венгерского меньшинства, которая может повлиять на переговоры о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Facebook.

По словам Мадьяра, Киев и Будапешт после нескольких недель переговоров достигли всеобъемлющего соглашения по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерской общины на Закарпатье.

"За три недели нам удалось достичь того, чего (бывший премьер-министр Венгрии - ред.) Виктор Орбан и его команда не смогли достичь за 10 лет", - подчеркнул он.

В переговорах принимали участие украинские и венгерские эксперты, представители политических организаций венгерского меньшинства, а также церкви.

Мадьяр отметил, что украинское правительство согласилось в ближайшее время внести согласованные изменения в законодательство. По его словам, это позволит венгерской общине получить более широкие права в сферах образования, культуры, использования языка и политического представительства.

"Обязательства Украины будут отражены также в плане действий, который Украина должна выполнить перед Европейским Союзом. Если это произойдет, правительство Венгрии даст согласие на открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины", - добавил венгерский лидер.

Какие изменения предусматривает соглашение?

По словам Мадьяра, Украина согласилась восстановить систему школ национальных меньшинств. Венгерский язык сможет использоваться не только во время обучения, но и в школьной документации и внутренней коммуникации.

Ученикам разрешат свободно использовать венгерскую символику, исполнять венгерский гимн во время торжеств, использовать национальный флаг и венгроязычные надписи в учебных заведениях. Свидетельства и аттестаты также можно будет выдавать на венгерском языке.

Кроме того, выпускные и вступительные экзамены можно будет сдавать на венгерском языке, а также отдельно сдавать экзамен по венгерскому языку и литературе. В то же время перечень обязательных предметов, которые преподаются на украинском языке в школах национальных меньшинств, будут расширять только с согласия родителей.

"Украинская сторона гарантировала, что школы национальных меньшинств будут сохраняться даже при меньшем количестве учеников", - заявил Мадьяр.

Отдельный блок договоренностей касается языковых прав. По словам венгерского премьера, в населенных пунктах, где венгерская община составляет более 10% населения, будет разрешено свободное использование венгерской символики.

Также венгерский язык можно будет использовать при оказании медицинских услуг, проведении спортивных мероприятий, научных конференций и политической деятельности. В частности, предусматривается возможность ведения предвыборной агитации на венгерском языке, печати избирательных бюллетеней и официальных информационных материалов.

Кроме того, представители венгерского меньшинства будут иметь право свободно сохранять свои традиции, отмечать национальные праздники, проводить культурные и религиозные мероприятия на венгерском языке, а также создавать собственные культурные и образовательные учреждения.

Ускоренное вступление Украины в ЕС

В то же время Мадьяр отметил, что Венгрия и в дальнейшем не поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз.

По его словам, если Украина выполнит все 33 переговорные разделы, необходимые для членства, в Венгрии планируют провести юридически обязательный референдум о поддержке такого решения.

"Если Украине удастся закрыть все 33 раздела переговоров о вступлении в течение 10 или 15 лет, наша страна проведет юридически обязательный референдум по этому вопросу", - подытожил он.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европейский Союз как можно быстрее открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины. Он подчеркивал, что двусторонние споры между Киевом и Будапештом не должны блокировать евроинтеграционный процесс.

В тот же день правительство Петера Мадьяраотменило вето на решение по Европейскому фонду мира, через который страны ЕС получают компенсации за переданное Украине вооружение. В Киеве призвали направить часть разблокированных средств на закупку систем Patriot и ракет к ним.

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