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Когда в Раду внесут законопроект о демобилизации: что говорят в Минобороны

Киев, Пятница 20 декабря 2024 15:44
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Когда в Раду внесут законопроект о демобилизации: что говорят в Минобороны Фото: Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины (коммуникационная группа замминистра обороны)
Автор: Иван Носальский

Законопроект о демобилизации уже практически готов. Но реализовать такую инициативу невозможно, пока не будут подготовлены резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка на часе вопросов к правительству.

"Проект закона практически разработан и готов к выходу и передаче в Верховную Раду через Кабинет министров. Но пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены воюющих сейчас на линии боевого столкновения, это сделать (демобилизацию - ред.) практически невозможно", - отметил Гаврилюк.

Он объяснил, что демобилизация без подготовки резервов "приведет к потере государства".

Законопроект о демобилизации

Напомним, возможность демобилизации для военных, которое уже долгое время защищают страну от российских оккупантов, хотели предусмотреть в рамках законопроекта о мобилизации.

В апреле перед вторым чтением комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки убрал из документа норму о демобилизации. Было принято решение, что будет разработан отдельный законопроект о демобилизации.

Спустя восемь месяцев законопроект о демобилизации в Раду так и не внесли.

Примечательно, что пока в Раде отказываются рассматривать даже демобилизацию ограниченно пригодных до 25 лет.

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Когда в Раду внесут законопроект о демобилизации: что говорят в Минобороны
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