Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: новые сроки

Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Этот правовой режим будет действовать еще как минимум 90 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

Таким образом, народные депутаты проголосовали за законопроекты №12404 и 12405, которые были зарегистрированы в парламенте президентом Владимиром Зеленским.

За продление военного положения отдали свои голоса 315 народных депутатов.

Фото: голосование в парламенте за продление действия военного положения (t.me/yzheleznyak)

Продление общей мобилизации поддержали 310 парламентариев.

Фото: голосование в парламенте за продолжение действия мобилизации (t.me/yzheleznyak)

Отметим, что это уже 14 раз Рада принимает решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Таким образом, они будут действовать с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года.

Теперь соответствующие документы должен подписать глава государства.

Военное положение и мобилизация в Украине

В прошлый раз военное положение и всеобщую мобилизацию преодолевали в ноябре 2024 года. Оба эти правовые режимы действуют еще с начала полномасштабного вторжения РФ, поскольку военные действия продолжаются.

Напомним, что военное положение вводится в случае угрозы для государственной независимости и территориальной целостности страны. Оно предусматривает временное ограничение прав и свобод граждан

Во время военного положения могут действовать ограничения и меры, в частности:

Комендантский час.

Запрет проведения массовых мероприятий.

Ограничение свободы передвижения.

Изъятие имущества для нужд обороны.

Привлечение граждан к общественно полезным работам.

Мобилизация в свою очередь представляет комплекс мероприятий, направленных на усиление Вооруженных Сил и других военных формирований путем привлечения граждан на службу.