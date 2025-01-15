Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: новые сроки
Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Этот правовой режим будет действовать еще как минимум 90 суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.
Таким образом, народные депутаты проголосовали за законопроекты №12404 и 12405, которые были зарегистрированы в парламенте президентом Владимиром Зеленским.
За продление военного положения отдали свои голоса 315 народных депутатов.
Фото: голосование в парламенте за продление действия военного положения (t.me/yzheleznyak)
Продление общей мобилизации поддержали 310 парламентариев.
Фото: голосование в парламенте за продолжение действия мобилизации (t.me/yzheleznyak)
Отметим, что это уже 14 раз Рада принимает решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Таким образом, они будут действовать с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года.
Теперь соответствующие документы должен подписать глава государства.
Военное положение и мобилизация в Украине
В прошлый раз военное положение и всеобщую мобилизацию преодолевали в ноябре 2024 года. Оба эти правовые режимы действуют еще с начала полномасштабного вторжения РФ, поскольку военные действия продолжаются.
Напомним, что военное положение вводится в случае угрозы для государственной независимости и территориальной целостности страны. Оно предусматривает временное ограничение прав и свобод граждан
Во время военного положения могут действовать ограничения и меры, в частности:
- Комендантский час.
- Запрет проведения массовых мероприятий.
- Ограничение свободы передвижения.
- Изъятие имущества для нужд обороны.
- Привлечение граждан к общественно полезным работам.
Мобилизация в свою очередь представляет комплекс мероприятий, направленных на усиление Вооруженных Сил и других военных формирований путем привлечения граждан на службу.
В Украине общая мобилизация охватывает пригодных к службе военнообязанных мужчин (с определенными исключениями). Женщины, которые имеют военную специальность, могут быть также мобилизованы, но только по собственному желанию.
Обратим внимание, что недавно парламентарии одобрили ряд изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Они касаются прохождения базовой военной службы, особенностей взятия на воинский учет, в том числе женщин.
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