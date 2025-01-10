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В Минобороны объяснили, почему законопроект о демобилизации не вносят в Раду

Киев, Пятница 10 января 2025 13:07
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В Минобороны объяснили, почему законопроект о демобилизации не вносят в Раду Фото: первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Законопроект о демобилизации военных уже разработали. Сейчас прорабатывают механизмы для замены большого количества людей на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Закон наработан, уже готов к его передаче в Верховную Раду через Кабинет министров Украины. Однако для того, чтобы этот закон был передан, нами сегодня нарабатывается ряд механизмов для того, чтобы понять, каким образом мы сможем заменить то большое количество людей, которые подпадают под демобилизацию", - сказал он.

По словам Гаврилюка, сейчас нарабатываются новые формы и способы ведения боевых действий.

"Если так честно говорить, то нам нужно для этого еще три месяца", - подчеркнул заместитель министра обороны.

Демобилизация военных

Напомним, что из нового закона о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, исключили демобилизацию военных. В Минобороны сообщали, что для этого будет разработан отдельный законопроект.

В декабре первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что законопроект о демобилизации почти готов. Однако реализовать его невозможно, пока не будут готовы резервы для замены военных на фронте.

9 января президент Владимир Зеленский в ответе на петицию поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос демобилизации военнослужащих после 18 месяцев службы.

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