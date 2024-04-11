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Из законопроекта о мобилизации окончательно исключили демобилизацию военных

Киев, Четверг 11 апреля 2024 10:48
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Из законопроекта о мобилизации окончательно исключили демобилизацию военных Фото: из законопроекта о мобилизации исключили демобилизацию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Демобилизацию военных исключили из законопроекта о мобилизации. Верховная рада поддержала соответствующую правку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Речь идет о правке 227, исключающей из документа возможность демобилизации военных через 36 месяцев службы.

Решение поддержали 227 народных депутатов. "Против" проголосовал 21 парламентарий, еще 15 - воздержались, 82 - не голосовали.

Из законопроекта о мобилизации окончательно исключили демобилизацию военных

t.me/yzheleznyak

Демобилизация военных

Напомним, ранее Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки убрал из законопроекта о мобилизации норму о демобилизации военнослужащих после 36 месяцев непрерывной службы. Это предлагалось делать по решению Ставки верховного главнокомандующего.

Позже в Минобороны отметили, что для демобилизации военных будет разработан отдельный законопроект.

При этом отметим, что в Украине уже началась демобилизация срочников. Их уволят в запас в апреле-мае этого года. Как отмечали в Генштабе, всего в запас планируют уволить 7 тысяч человек.

Законопроект о мобилизации

Сегодня, 11 апреля, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449, регулирующий процедуру мобилизации. Народные депутаты учли более 30 правок Комитета по нацбезопасности.

Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет спикер парламента и президент.

Детальнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина.

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Демобилизация Верховная рада Мобилизация в Украине
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