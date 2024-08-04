Зеленский: сделаем все, чтобы украинские Воздушные силы смогли еще больше

Украинские воины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили тысячи российских ракет и дронов. Украина сделает все, чтобы Воздушные силы смогли еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства поздравил украинских защитников с Днем Воздушных сил ВСУ.

"Украина всегда будет благодарна всем, кто ежедневно преданно служит нашему государству и защищает жизнь наших людей от российского террора. Сегодня мы особенно благодарим всех наших защитников неба - украинских воинов Воздушных сил Вооруженных сил Украины - за каждую сбитую российскую цель, за эффективность и меткость", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина противостоит российским ударам с воздуха с первых дней полномасштабной войны. Украинские воины уничтожили тысячи российских ракет и дронов, сотни российских боевых самолетов и вертолетов.

"Это значительные результаты. И мы делаем все, чтобы украинские Воздушные силы смогли еще больше. Точно смогут", - подчеркнул он.

Напомним, 4 августа в Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.