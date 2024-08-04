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Зеленский: сделаем все, чтобы украинские Воздушные силы смогли еще больше

Киев, Воскресенье 04 августа 2024 08:56
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Зеленский: сделаем все, чтобы украинские Воздушные силы смогли еще больше Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили тысячи российских ракет и дронов. Украина сделает все, чтобы Воздушные силы смогли еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства поздравил украинских защитников с Днем Воздушных сил ВСУ.

"Украина всегда будет благодарна всем, кто ежедневно преданно служит нашему государству и защищает жизнь наших людей от российского террора. Сегодня мы особенно благодарим всех наших защитников неба - украинских воинов Воздушных сил Вооруженных сил Украины - за каждую сбитую российскую цель, за эффективность и меткость", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина противостоит российским ударам с воздуха с первых дней полномасштабной войны. Украинские воины уничтожили тысячи российских ракет и дронов, сотни российских боевых самолетов и вертолетов.

"Это значительные результаты. И мы делаем все, чтобы украинские Воздушные силы смогли еще больше. Точно смогут", - подчеркнул он.

Напомним, 4 августа в Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

F-16 для Украины

Страны-партнеры договорились усилить Воздушные силы ВСУ в рамках авиационной коалиции. Союзники приняли решение передать Украину многоцелевые истребители F-16.

По данным издания Bloomberg, первые истребители F-16 уже прибыли в Украину.

Издание The Times сообщило, что Украина получила шесть самолетов F-16 от Нидерландов. По неподтвержденной информации, их уже использовали, но только для противовоздушной обороны.

Детальнее о том, прибыли F-16 в Украину и было ли первое боевое применение - в материале РБК-Украина.

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