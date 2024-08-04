Зеленський: зробимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше
Українські воїни з початку повномасштабного вторгнення Росії знищили тисячі російських ракет та дронів. Україна зробить все, щоб Повітряні сили змогли ще більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Глава держави привітав українських захисників з Днем Повітряних сил ЗСУ.
"Україна завжди буде вдячною всім, хто щодня віддано служить нашій державі і захищає життя наших людей від російського терору. Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба - українським воїнам Повітряних сил Збройних сил України - за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність", - зазначив президент.
Зеленський додав, що Україна протистоїть російським ударам з повітря з перших днів повномасштабної війни. Українські воїни знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів.
"Це значні результати. І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть", - наголосив він.
Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня, в Україні відзначають День Повітряних сил Збройних сил України.
F-16 для України
Країни-партнери домовилися посилити Повітряні сили ЗСУ в рамках авіаційної коаліції. Союзники ухвалили рішення передати Україні багатоцільові винищувачі F-16.
За даними видання Bloomberg, перші винищувачі F-16 вже прибули до України.
Видання The Times повідомило, що Україна отримала шість літаків F-16 від Нідерландів. За непідтвердженою інформацією, їх вже використовували, але лише для протиповітряної оборони.
Детальніше про те, чи прибули F-16 в Україну і чи було перше бойове застосування - у матеріалі РБК-Україна.
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