Зеленський: зробимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше

Українські воїни з початку повномасштабного вторгнення Росії знищили тисячі російських ракет та дронів. Україна зробить все, щоб Повітряні сили змогли ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Глава держави привітав українських захисників з Днем Повітряних сил ЗСУ.

"Україна завжди буде вдячною всім, хто щодня віддано служить нашій державі і захищає життя наших людей від російського терору. Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба - українським воїнам Повітряних сил Збройних сил України - за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність", - зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна протистоїть російським ударам з повітря з перших днів повномасштабної війни. Українські воїни знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів.

"Це значні результати. І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня, в Україні відзначають День Повітряних сил Збройних сил України.