F-16 уже в Украине? Что известно и было ли первое боевое применение

Ряд западных СМИ сообщил о прибытии первой партии истребителей F-16 в Украину. Официально в Киеве эту информацию ни опровергают, ни подтверждают. При этом, по экспертным оценкам, они позволят ВСУ оказать значительное влияние на темпы наступления россиян.

Подробнее об истории с якобы получением F-16, сколько единиц, было ли уже боевое применением и как они смогли бы повлиять на фронт, - в материале РБК-Украина .

Содержание

В июле ряд стран из коалиции истребителей подтвердили, что Украина получит первые F-16 в течение лета. По данным The Wall Street Journal, американская сторона предоставит передовое оснащение для них.

Речь идет об обновленных радарах Lockheed Martin и современном вооружении. В том числе о противорадиолокационных ракетах, бомбах с лазерной наводкой и ракетах средней дальности "воздух-воздух".

Остается открытым вопрос, как все это будет использоваться против оккупантов. Например, в Нидерландах говорили, что никаких ограничений не будет, в то время как в США неготовы снять все запреты.

Чтобы достичь хотя бы паритета с противником, Украине нужны не менее 128 истребителей. По словам президента Владимира Зеленского, пока есть решение о 10-20, но даже 50 - это ничто.

Согласно подсчетам Forbes, в общей сложности парнтеры готовы пока предоставить 85 единиц. Среди поставщиков - Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия.

Что пишут СМИ и сколько истребителей могла получить Украина

Первыми о якобы F-16 в Украине написал Bloomberg. По данным его источников, сюзники планировали сделать это в конце июля и уложились в сроки. Количество переданных самолетов невелико. И оставалось непонятным, смогут ли подготовленные украинские пилоты использовать их сразу или развертывание займет больше времени.

Как отметили в The Times, партия состоит из шести единиц и поступили они от Нидерландов. Причем скоро также должны поступить истребители из Дании. The Telegraph со ссылкой на неназванного представителя Воздушных сил сообщил, что украинские F-16 уже совершили первые боевые вылети. Но пока "использовались только для противовоздушной обороны".

Тему поддержал литовский министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. "Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", - написал он в социальной сети X.

По мнению авиационного эксперта, ведущего научного сотрудника Национального авиационного университета (НАУ) Валерия Романенко, не стоит говорить о том, что самолеты точно в Украине. Он также объяснил, почему вчера западные СМИ наперебой писали об F-16.

"Это публикации, статьи, репортажи и деньги, скажем так. Кроме того, для ведущих информагентств кто первый, того и больше читают. Поэтому если Bloomberg дал информацию, то ее подхватили все возможные. То есть говорить, что F-16 точно прибыли, я бы не брался", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Как реагируют у Зеленского и что говорят в США

Отметим, официально получение F-16 ни Киев, ни западные столицы еще не подтвердили.

Накануне советник главы Офиса презмдента Михаил Подоляк говорил, что украинская сторона официально не подтверждает и не опровергает информацию западных СМИ.

"Мы не будем это комментировать ни "да", ни "нет". Почему? Потому что для нас это фактор существенного выживания. Точно говорить о том, есть ли они у нас или нет, в наше время это не нужно", - объяснил он.

А также посоветовал ждать официального подтверждения.

"Долгое время наши партнеры постоянно говорили, что они нам что-то передают. Сегодня таких заявлений не делают, потому что понимают, что это немного странновато будет...Или президент, или главнокомандующий будет это комментировать", - добавил Подоляк.

От ответа на вопрос о правдивости слухов уклонился представитель Белого дома Джон Кирби.

"Вам нужно поговорить с украинцами. Я, конечно, не собираюсь говорить о возможностях вооружения", - сказал он, напомнил июльское заявление на саммите НАТО о начале процесса и добавил, что нет причин сомневаться, что F-16 будут введены в эксплуатацию до конца лета.

При этом Reuters и Associated Press со ссылкой на неназванных официальных представителей США и украинского депутата подтвердили, что "доставка истребителей завершена".

Достаточно ли доказательств, что F-16 в Украине и стоит ли верить фото из сети

На данный момент недостаточно информации, чтобы утверждать, что F-16 действительно прибыли в Украину, считает Романенко.

"Во-первых, не было никаких официальных заявлений. Это событие такого уровня, что президент Украины объявит об этом, даже не командующий Воздушными силами или его спикеры", - сказал он.

По его мнению, с подобным объявлением может выступить если не президент, то министр обороны Рустем Умеров или главком ВСУ Александр Сырский.

"Наверное, поэтому немного задержка с информацией, но в целом такого четкого подтверждения нет. Потому что если бы они прилетели в Украину, то прежде всего россияне обнаружили бы их радиотехническими средствами и спутниковой разведкой. И уже российские информагентства подтверждали бы этот факт", - объясняет эксперт.

Отметим, соцсети уже распространяют фото и видео якобы с F-16 в небе над Украиной. На одном из них истребитель пролетает над Львовом, в кадр попала городская ратуша. Но профильное издание The War Zone склоняется к тому, что фото может быть смонтированным.

Валерий Романенко не исключает, что это может быть фотошоп.

"Это может быть фотошоп, например, скриншот из любого видео в той или иной стране. Потому что есть украинские знаки государственного распознавания Воздушных сил ВСУ. И есть четкие места на крыльях и также щит на хвостовой части. То, что было на фото, там, кажется, нельзя определить. Или же с помощью фотошопа на крыльях снизу можно поставить очень легко эти знаки. То есть я бы не был уверен, что это действительно оригинальные фото украинских F-16", - говорит он.

And the most concrete evidence: Russian F-16 двигатель проходит через Lviv today. pic.twitter.com/Qxuzjx6xz6 — Clash Report (@clashreport) 31 July 2024

Могли ли F-16 уже отбивать налеты "Шахедов" и как истребители могут остановить наступление РФ

На вопрос о том, могли ли западные истребители (в случае их прибытия) уже поучаствовать в отражении дроновых атак за последние двое суток, Романенко ответил, что такую возможность не исключает. Но уточняет, что "Шахеды" - это не основная работа для F-16.

"Хотя американцы готовили специальную систему с ракетами APKWS, которые очень дешевые и имеют лазерную наводку. То есть ими очень удобно и очень дешево было бы сбивать "Шахеды". Это такие 70-мм ракеты, переделанные из неуправляемых ракет Hydra, которые нам поставляют для ударных вертолетов. Участвовали ли F-16 в отражении налетов "Шахедов"? Возможно. Если американцы оснастили истребители этими ракетами, потому что это эффективное средство уничтожения", - полагает собеседник.

Но этому пока подтверждений нет, как и тому, что самолеты вообще появились.

В любом случае F-16 не окажут немедленного влияния на поле боя. В недавнем интервью главком Сырский заявил, что истребители задействуют в противовоздушной обороне. А также добавил, что они не будут приближаться к линии фронта ближе, чем на 40 км.

Как только точно станет известно о работе F-16 в украинском небе, стоит ждать следующих изменений.

"Как только прилетят даже первые шесть самолетов, для россиян каждый поднимающийся в воздух украинский самолет будет F-16. Они вынуждены будут планировать серьезные операции по прикрытию своей авиации, в том числе носителей КАБов с привлечением истребителей сопровождения. Теми же Су-35 или Су-30СМ последних моделей", - говорит Романенко.

Он полагает, что в этом случае количество вражеских налетов на фронте снизится, потому что сейчас россияне просто как конвейером сбрасывают авиабомбы. В то же время, серьезных, радикальных изменений в ходе боевых действий не будет. Но F-16 помогут российскому наступлению "захлебнуться" быстрее.

"Основа их наступления - это уничтожение наших укреплений на передовой с помощью КАБов. У них какая тактика? Сбросили КАБы на опорный пункт, после этого "мясной штурм". Не отбили - через несколько часов повтор, пока в конце концов не продвинулись на 100 метров. Продвинулись, закрепились и снова тоже самое. А если резко снизить удары КАБами, то темпы их наступления или захлебнутся или совсем остановятся", - подытожил эксперт.