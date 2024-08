F-16 уже в Украине? Что известно и было ли первое боевое применение

And the most concrete evidence: Russian F-16 двигатель проходит через Lviv today. pic.twitter.com/Qxuzjx6xz6 — Clash Report (@clashreport) 31 July 2024

Как отметили в The Times, партия состоит из шести единиц и поступили они от Нидерландов. Причем скоро также должны поступить истребители из Дании. The Telegraph со ссылкой на неназванного представителя Воздушных сил сообщил, что украинские F-16 уже совершили первые боевые вылети. Но пока "использовались только для противовоздушной обороны".

