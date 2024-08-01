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Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов, - The Times

Четверг 01 августа 2024 02:25
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Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов, - The Times Фото: Украина получила шесть единиц F-16 (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украина получила от Нидерландов шесть америсканских истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Times.

Источник издания отметил, что шесть самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

В Воздушных силах ВСУ отказались прокомментировать эту информацию.

Истребители F-16 для Украины

Год назад Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались передать Украине более 60 истребителей F-16.

31 июля агентство Bloomberg сообщило, что определенное количество F-16 уже прибыло в Украину. А издание The Telegraph отметило, что Воздушные силы ВСУ якобы уже использовали F-16 для нужд противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил получение Украиной первой партии F-16.

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