Зеленський кличе інвесторів в Україну і обіцяє прозорі правила гри

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв іноземним інвесторам, що в Україні обов'язково з'являться прозорі та зрозумілі правила гри, однакові для всіх. Офіційне відеозапрошення президента на інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine" у Маріуполі, розміщенне на сторінці заходу у Facebook, повідомляє РБК-Україна.

За словами Зеленського, влада шукала і знайшла привабливі ідеї для інвестицій.

“Впродовж останніх місяців ми збирали цікаві проекти по всій країні, спілкувалися з представниками різних міст і регіонів, вивчали вже реалізовані успішні кейси. Ми шукали привабливі ідеї для інвестицій, ми їх знайшли, і 29 жовтня презентуємо їх іноземним інвесторам на форумі в Маріуполі. Чому там? Ми хочемо почати нову історію саме з такого міста, - перспективного та спраглого до змін”, - сказав він.

Президент зазначив, що з того моменту, коли він запрошував іноземних інвесторів в Україну, було проголосовано за закон про приватизацію та про концесію.

“І це - тільки початок. В Україні обов'язково з'явиться те, чого не було ніколи - це прозорі та зрозумілі правила гри, однакові для всіх. На форумі ми покажемо, що вже встигли зробити, та розповімо про шляхи розвитку пріоритетних для нас галузей”, - пообіцяв він.

Зеленський уточнив, що форум проводиться для іноземних та українських інвесторів, але закликав всіх громадян інвестувати в Україну.

“Я хочу, щоб ми з вами не забували: кожен громадянин повинен стати інвестором для нашої рідної країни. Мова не тільки про гроші. Інвестуйте в Україну свій час, свою енергію, свій талант та свою жагу до змін. І тоді нашими спільними зусиллями Україна стане сильною і успішною”, - наголосив врезидент.

Нагадаємо, 29 жовтня в Маріуполі пройде інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine".

Як повідомляло РБК-Україна, 20 жовтня набув чинності закон "Про концесію" № 155-ІХ.

3 жовтня Верховна рада підтримала в другому читанні закон "Про концесію", а 17 жовтня президент підписав його.

Також РБК-Україна писало, що комітет ВР з енергетики та ЖКУ під головуванням Андрія Геруса запропонував знизити зелені тарифи, незважаючи на те, що законодавством України гарантовано збереження зелених тарифів стабільними до 2030 року.

В ЄБРР заявили, що перегляд зеленого тарифу завдасть збитків Україні та відверне інвесторів.