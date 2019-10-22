Зеленский зовет инвесторов в Украину и обещает прозрачные правила игры

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал иностранным инвесторам, что в Украине обязательно появятся прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех. Официальное видеоприглашение президента на инвестиционный форум "Re: Think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, размещено на странице мероприятия в Facebook, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, власть искала и нашла привлекательные идеи для инвестиций.

"На протяжении последних месяцев мы собирали интересные проекты по всей стране, общались с представителями разных городов и регионов, изучали уже реализованные успешные кейсы. Мы искали привлекательные идеи для инвестиций, мы их нашли, и 29 октября представляем их иностранным инвесторам на форуме в Мариуполе. Почему там? Мы хотим начать новую историю именно с такого города, - перспективного и жаждущего перемен", - сказал он.

Президент отметил, что с того момента, когда он приглашал иностранных инвесторов в Украину, был проголосован за закон о приватизации и о концессии.

“И это - только начало. В Украине обязательно появится то, чего не было никогда - это прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех. На форуме мы покажем, что уже успели сделать, и расскажем о путях развития приоритетных для нас отраслей”, - пообещал он.

Зеленский уточнил, что форум проводится для иностранных и украинских инвесторов, но призвал всех граждан инвестировать в Украину.

“Я хочу, чтобы мы с вами не забывали: каждый гражданин должен стать инвестором для нашей родной страны. Речь не только о деньгах. Инвестируйте в Украину свое время, свою энергию, свой талант и свою жажду перемен. И тогда нашими совместными усилиями Украина станет сильной и успешной”, - подчеркнул врезидент.

Напомним,29 октября в Мариуполе пройдет инвестиционный форум "Re: Think. Invest in Ukraine".

Как сообщало РБК-Украина, 20 октября вступил в силу закон "О концессии" № 155-ІХ.

3 октября Верховная рада поддержала во втором чтении закон "О концессии", а 17 октября президент подписал его.

РБК-Украина писало, что комитет ВР по энергетике и ЖКУ под председательством Андрея Геруса предложил снизить зеленые тарифы, несмотря на то, что законодательством Украины гарантировано сохранение зеленых тарифов стабильными до 2030 года.

В ЕБРР заявили, что просмотр зеленого тарифа нанесет ущерб Украине и отпугнет инвесторов.