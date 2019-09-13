Рада хоче усунути бар'єри для реалізації концесійних проектів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроектом вносяться зміни до понад 30 законодавчих актів

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1046 "Про концесію", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону проголосували 293 нардепа.

Проектом пропонується удосконалити правове регулювання концесійної діяльності, що, в свою чергу, забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України та розбудову інфраструктури, чіткий механізм вибору концесіонера та підготовку до реалізації якісних проектів на умовах концесії, що відповідатимуть міжнародній практиці.

Законопроектом вносяться зміни до понад 30 законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність до положень законопроекту та усунення бар’єрів для реалізації концесійних проектів. Тобто, документ покликаний забезпечити систематизацію чинних нормативно-правових актів, які регулюють здійснення концесійної діяльності, гармонізацію законодавства про концесії із законодавством про державно-приватне партнерство, імплементацію основних принципів здійснення концесій та ДПП відповідно до права ЄС та чітке регулювання всіх аспектів концесійної діяльності.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив Верховній раді до 1 жовтня 2019 року прийняти закон про концесію.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні комітет з питань економічної політики рекомендував Верховній раді 8 скликання прийняти проект закону №8125 про концесії у другому читанні. Однак документ так і не був розглянутий у другому читанні.